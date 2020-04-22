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22.04.2020 13:09
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«На улице очень много людей». Индекс самоизоляции в Петербурге катится в «красный» быстрее

Уже к 12:20 среды, 22 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла. Это значит, что «на улице очень много людей». Сегодня индекс в городе падает быстрее, чем накануне и чем неделей ранее. Вероятно, пришедшая в Петербург солнечная теплая погода сыграла свою роль.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>. Данные на 12:20
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation. Данные на 12:20

Динамика первой половины дня 22 апреля такова:

  • 6:00 — 4,5
  • 7:00 — 3,9
  • 8:00 — 3,2
  • 9:00 — 2,8
  • 10:00 — 2,6
  • 11:00 — 2,5
Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>. Данные на 12:01
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation. Данные на 12:01

Накануне ниже «четверки» индекс опустился только в 8 утра, ниже «тройки» — к 9:40, а в 10 утра он составлял 2,8 балла. Сегодня падение ускорилось примерно на час. К полудню среды индекс еще держался на отметке в 2,5 балла, но уже через 20 минут опустился еще на 0,1 балла.

Среди городов-миллионников Петербург сейчас на пятом месте по самоизоляции. Лидирует Москва — единственный город с населением более 1 миллиона человек, где индекс больше 3 баллов (3,2). Все остальные скатились в «красную» зону. Больше народа, чем в Петербурге, сидит дома также в Нижнем Новгороде и Перми (2,6 балла) и в Уфе (2,5 балла).

Среди городов с населением более 500 тысяч человек в «оранжевой» зоне к 12 часам удержалась только Махачкала, там было 3,0 балла.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчера итоговый индекс в Петербурге составил 2,6 балла (на 2,2 балла больше, чем в средний вторник до коронавируса). За неделю он снизился на 0,1 балла. По среднему уровню самоизоляции за 21 апреля среди 15 городов-миллионников в России Петербург занял 3 место. Возглавила рейтинг Москва с 3,2 балла, а самое низкое значение по итогам дня зафиксировали в Новосибирске — 1,9 балла.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных об использовании приложений и сервисов «Яндекса». Аналитики сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии COVID-19. Если он равен активности в час пик обычного буднего дня, то уровень самоизоляции низкий (0 баллов), а если в городе тихо, как ночью, — высокий (5 баллов).

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Комментарии (21)

Samal_5e4d4df31fec5
гугл индекс показывает что людей в Нью-Йорке ещё больше на улицах. Только там парки открыты и спортивные площадки. И эпидемия очередного свиного гриппа Ковид-19 уже на спад пошла. Теплеет.
Memory17
Знаю много людей, которые, как и я, снесли все приложения яндекса )
Модератор это сотрёт, но объективную реальность это не изменит )
Njura
Корень «само» предполагает добровольность. Слово «нарушил» употребляется, когда речь идёт о чём-то обязательном или принудительном. Когнитивный диссонанс получается? Или постоянно повторяя этот термин, всех нас хотят превратить в шизофреников?
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