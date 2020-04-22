«На улице очень много людей». Индекс самоизоляции в Петербурге катится в «красный» быстрее
Уже к 12:20 среды, 22 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла. Это значит, что «на улице очень много людей». Сегодня индекс в городе падает быстрее, чем накануне и чем неделей ранее. Вероятно, пришедшая в Петербург солнечная теплая погода сыграла свою роль.
Динамика первой половины дня 22 апреля такова:
- 6:00 — 4,5
- 7:00 — 3,9
- 8:00 — 3,2
- 9:00 — 2,8
- 10:00 — 2,6
- 11:00 — 2,5
Накануне ниже «четверки» индекс опустился только в 8 утра, ниже «тройки» — к 9:40, а в 10 утра он составлял 2,8 балла. Сегодня падение ускорилось примерно на час. К полудню среды индекс еще держался на отметке в 2,5 балла, но уже через 20 минут опустился еще на 0,1 балла.
Среди городов-миллионников Петербург сейчас на пятом месте по самоизоляции. Лидирует Москва — единственный город с населением более 1 миллиона человек, где индекс больше 3 баллов (3,2). Все остальные скатились в «красную» зону. Больше народа, чем в Петербурге, сидит дома также в Нижнем Новгороде и Перми (2,6 балла) и в Уфе (2,5 балла).
Среди городов с населением более 500 тысяч человек в «оранжевой» зоне к 12 часам удержалась только Махачкала, там было 3,0 балла.
Вчера итоговый индекс в Петербурге составил 2,6 балла (на 2,2 балла больше, чем в средний вторник до коронавируса). За неделю он снизился на 0,1 балла. По среднему уровню самоизоляции за 21 апреля среди 15 городов-миллионников в России Петербург занял 3 место. Возглавила рейтинг Москва с 3,2 балла, а самое низкое значение по итогам дня зафиксировали в Новосибирске — 1,9 балла.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных об использовании приложений и сервисов «Яндекса». Аналитики сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии COVID-19. Если он равен активности в час пик обычного буднего дня, то уровень самоизоляции низкий (0 баллов), а если в городе тихо, как ночью, — высокий (5 баллов).