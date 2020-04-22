Уже к 12:20 среды, 22 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла. Это значит, что «на улице очень много людей». Сегодня индекс в городе падает быстрее, чем накануне и чем неделей ранее. Вероятно, пришедшая в Петербург солнечная теплая погода сыграла свою роль.



Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation . Данные на 12:20

Динамика первой половины дня 22 апреля такова:

6:00 — 4,5

7:00 — 3,9

8:00 — 3,2

9:00 — 2,8

10:00 — 2,6

11:00 — 2,5

Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation . Данные на 12:01

Накануне ниже «четверки» индекс опустился только в 8 утра, ниже «тройки» — к 9:40, а в 10 утра он составлял 2,8 балла. Сегодня падение ускорилось примерно на час. К полудню среды индекс еще держался на отметке в 2,5 балла, но уже через 20 минут опустился еще на 0,1 балла.



Среди городов-миллионников Петербург сейчас на пятом месте по самоизоляции. Лидирует Москва — единственный город с населением более 1 миллиона человек, где индекс больше 3 баллов (3,2). Все остальные скатились в «красную» зону. Больше народа, чем в Петербурге, сидит дома также в Нижнем Новгороде и Перми (2,6 балла) и в Уфе (2,5 балла). Среди городов с населением более 500 тысяч человек в «оранжевой» зоне к 12 часам удержалась только Махачкала, там было 3,0 балла.