FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 10:22
12
Печать

Обычное снижение: индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже «тройки»

Во вторник, 21 апреля, индекс самоизоляции Санкт-Петербурга опустился ниже «тройки» к 9:40 — до 2,9 балла. В 10:00 он составил 2,8 балла. На этой неделе «Яндекс» изменил распределение по «зонам». Теперь «красной зоной», когда «на улице очень много людей», считается индекс от 0 до 2,9 балла.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>. Данные на 9:40
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation. Данные на 9:40

Сегодняшняя динамика такова:

7:30 — 4,1

8:00 — 3,8

8:10 — 3,6

9:00 — 3,1

9:40 — 2,9

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>. Данные на 9:00
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation. Данные на 9:00
Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=57.462718%2C55.002774&amp;z=4.92" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>. Данные на 8:00
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation. Данные на 8:00

Вчера индекс самоизоляции менялся примерно так же. Среди городов-миллионников Петербург пока находится на втором месте. На первом Москва (3,3), на втором Воронеж (2,7). На востоке России уже день, поэтому индекс изоляции там ниже.

Вчерашний итоговый индекс составил у нас 2,7 балла (на 2,2 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса). На этом уровне он держался все будние дни на прошлой неделе. В рейтинге самоизоляции Петербург вчера занял третье место среди 15 городов-миллионников. Возглавила рейтинг 20 апреля Москва с 3,3 балла, самый низкий индекс по итогам дня был зафиксирован в Новосибирске — 2 балла.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии коронавируса. Таким образом, можно представить картину того, насколько хорошо горожане соблюдают самоизоляцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

super0
Яндекс врёт.
igoruha
Чем меньше заказов у яндекс-еды тем ниже индекс. Чистая коммерция, ничего личного.
Memory17
Яндекс, прибавьте ещё 5 человек, вчера на семейном совете решили и снёсли все ваши приложения на наших устройствах )
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний