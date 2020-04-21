Во вторник, 21 апреля, индекс самоизоляции Санкт-Петербурга опустился ниже «тройки» к 9:40 — до 2,9 балла. В 10:00 он составил 2,8 балла. На этой неделе «Яндекс» изменил распределение по «зонам». Теперь «красной зоной», когда «на улице очень много людей», считается индекс от 0 до 2,9 балла.

Вчера индекс самоизоляции менялся примерно так же. Среди городов-миллионников Петербург пока находится на втором месте. На первом Москва (3,3), на втором Воронеж (2,7). На востоке России уже день, поэтому индекс изоляции там ниже.

Вчерашний итоговый индекс составил у нас 2,7 балла (на 2,2 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса). На этом уровне он держался все будние дни на прошлой неделе. В рейтинге самоизоляции Петербург вчера занял третье место среди 15 городов-миллионников. Возглавила рейтинг 20 апреля Москва с 3,3 балла, самый низкий индекс по итогам дня был зафиксирован в Новосибирске — 2 балла.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии коронавируса. Таким образом, можно представить картину того, насколько хорошо горожане соблюдают самоизоляцию.

