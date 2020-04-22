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22.04.2020 08:05
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Антициклон принес в Петербург солнце и тепло

Выше климатической апрельской нормы обещают синоптики температуру в Северной столице. С утра в городе солнце.

Как сообщает 22 апреля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», среда пройдет в Петербурге без осадков.

Днём в городе будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер до 5–7 метров в секунду.

Температура воздуха днём +8...+10 г, что, по данным специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, на 1–2° превысит климатическую норму.

Погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать гребень антициклона.

Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что также выше нормы.

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Комментарии (5)

krasnonosov
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sakorol
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