Бетон нельзя лить онлайн. Что происходит на стройплощадках Петербурга и Ленобласти во время эпидемии
Стройки в Петербурге и Ленинградской области продолжаются. Ведущие девелоперы обещают, если дополнительные запреты по московскому сценарию не будут введены, то дома будут достроены в срок.
«Фонтанка» опросила более 10 строительных компаний, которые сейчас возводят дома в Петербурге и пригородах Ленобласти. Все они говорят о том, что работы идут с соблюдением мер против распространения инфекции. Офисная и управленческая работа переведена в онлайн, а вот бетон лить или класть кирпичи удаленно, увы, нельзя.
Ситуацию на рынке новостроек осложняет в первую очередь неопределенность.
— Покупатели жилья не понимают, как из-за пандемии будут дальше развиваться события, и из-за этого количество звонков в офисы продаж застройщиков сократилось, — комментирует генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, — но в то же время эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе это не повлияет на потребность в новом и строящемся жилье, а спрос восстановится после окончания пандемии в течение квартала.
А раз потребность в жилье есть, надо строить, резонно считают девелоперы и пока не планируют переносить сроки сдачи объектов в эксплуатацию.
— Мы продолжаем реализацию проектов — ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» — по графику, ситуация не влияет на плановые сроки ввода, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург», — всего в этом году «Главстрой Санкт-Петербург» введет в эксплуатацию 270 тыс. кв. м недвижимости, в том числе, 4414 квартир жилой площадью 186 тыс. кв. м. Проектное финансирование обеспечивает все наши проекты необходимым ресурсом, что позволяет и нашим подрядчикам реализовывать свои обязательства.
— К сожалению, никто пока не может в точности предсказать, как долго продлится пандемия коронавируса и режим самоизоляции, но на сегодня ситуация следующая: коронавирус не останавливает стройки, — комментирует глава RBI Эдуард Тиктинский, — хоть месяц и является нерабочим, но действие указа президента не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, в том числе строительных компаний, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Проще говоря, строительный процесс невозможно просто так остановить, и все это понимают.
По его словам, на объеме и темпах строительных работ это никак не скажется, стройки функционируют в обычном режиме. «Графики никуда не сдвигаются — мы не меняем свои планы в отношении сроков строительства и выдачи ключей», — отмечает Эдуард Тиктинский.
— Реализация проектов Setl Group продолжается, она идет в тех объемах и темпах, которые предусмотрены нашими обязательствами перед клиентами, — подтверждает совладелец Setl Group Илья Еременко. — При этом мы максимально соблюдаем требования эпидемиологической обстановки, работаем с учетом всех указаний федерального и городского правительства. Планы компании по вводу объектов в эксплуатацию остаются прежними — все квартиры мы планируем построить и передать в ранее указанные сроки.
Как поясняет генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко, строительные работы отнесены к работам непрерывного цикла, их в Санкт-Петербурге не останавливают.
— Мы можем продолжать строительство, поэтому необходимости в корректировке планов по вводу жилья мы не видим. Замедление темпов строительства — это негативный сценарий и для нас, и для наших клиентов, и в целом для города, поскольку сокращение строительной активности будет иметь огромный мультипликативный эффект, — отмечает Сергей Ярошенко. — Поэтому сейчас мы все силы бросили на то, чтобы исполнить обязательства без отсрочек. Это касается как жилых домов, там и объектов социальной инфраструктуры. В частности, на этой неделе мы начали строительство школы в «Новом Сертолово», в соответствии с графиком продолжаем строить детский сад в «Ясно.Янино».
Как отмечает Сергей Ярошенко, в плюс компании играет наличие собственного генподрядного направления, отделов по монолиту, фасадам, кровле, отделке, благоустройству, инженерным системам — так проще выстраивать процессы и следить за графиком.
В пресс-службе «Группы ЛСР» отметили, что компания продолжает свою деятельность в полном соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 года и другими официальными рекомендациями. Планы по вводу жилья пока не корректируют — в этом году «Группа ЛСР» хочет сдать около 500 тыс. кв. м.
По словам Валентины Калининой, генерального директора ООО «РСТИ», если не последует дополнительных ограничений и сохранится возможность вести работы на стройках в полном объеме, как сейчас, то ситуация с коронавирусом не повлияет на сроки сдачи объектов в эксплуатацию. «Наша компания всегда сдает дома в срок или досрочно, и мы планируем и далее так поступать», — говорит она.
— На стройплощадках ведутся строительно-монтажные работы по возведению корпусов, устройству внутренних перегородок, инженерным сетям, благоустройству — все это и многое другое является работами, которые нельзя прерывать по производственно-технологическим условиям, — объясняет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман, — на данный момент у нас нет оснований предполагать, что мы выйдем за рамки обозначенных сроков строительства. По состоянию на 14 апреля указаний по приостановке строительства на территории Петербурга и Ленинградской области нет, все процессы пока протекают в штатном режиме.
ГК «ПСК» удается сейчас работать с опережением графика на две недели, рассказывает руководитель департамента развития компании Сергей Мохнарь: «Мы подтвердили договорённости с поставщиками материалов — по объёмам и срокам поставки. На все площадки стройматериалы доставляются регулярно, работает техника собственного строительного подразделения ПСК». Дальнейшее же развитие ситуации зависит от того, пойдет Петербург по московскому сценарию с остановкой строек или нет.
— Если Смольный решит действовать в интересах бизнеса, то с текущими темпами строительства волноваться дольщикам не о чем, — говорит Сергей Мохнарь. — В противном случае, нужно будет смотреть на длительность паузы. Одну, даже две недели отставания можно компенсировать за квартал и не сдвигать сроки сдачи объекта.
В компании «Арсенал Недвижимость» отмечают, что ситуация, конечно, непростая, но притормозить строительство даже на день сейчас себе просто нельзя позволить, ведь покупатели рассчитывают на то, чтобы получить свои квартиры вовремя.
Для большинства компаний, которые сейчас строят дома в Петербурге, это далеко не первый кризис или неблагоприятная ситуация. «Благодаря большому опыту, у нас выработана четкая и грамотная стратегия преодоления сложных условий работы на рынке недвижимости. Вся строительная и рабочая деятельность осуществляется в активном режиме. Наши строители работают в масках, обрабатывают руки санитайзерами, все помещения продезинфицированы», — отмечает директор по продажам и маркетингу компании «Инвестторг» Анастасия Новгородская. — Главным принципом в работе было выполнение взятых обязательств при любых напряжённых обстоятельствах. Все наши обязательства перед каждым клиентом будут выполнены в полном объеме, переноса сроков сдачи наших объектов не запланировано».
Работы идут как в жилых комплексах, в которых дольщики получат ключи в этом году, так и на площадках, где идет откопка котлована, говорит Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development — в штатном режиме с учетом рекомендаций президента и правительства России, администрации Санкт-Петербурга и ВОЗ в связи с эпидемиологической ситуацией.
Группа «Эталон» включена в список системообразующих компаний экономики РФ и продолжает строительство всех своих объектов в Санкт-Петербурге в соответствии с графиком для своевременного ввода в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе. Как отмечают в компании, при реализации своих проектов Группа «Эталон» опирается преимущественно на собственные производственные мощности и ресурсы: в структуре холдинга сформирован целый пул генподрядных и подрядных дочерних организаций, все строящиеся объекты укомплектованы рабочей силой. «Мы рассчитываем, что в текущей ситуации указанные шаги позволят нам выполнить все обязательства перед дольщиками в полном объеме и точно в срок», — отметили в компании.
В ряде уже построенных жилых комплексов по плану идет и передача ключей.
— Мы хотели выдать ключи владельцам квартир после окончания режима самоизоляции, но нам поступило так много звонков, о том, что людям просто негде жить, что мы решили не нарушать наших обещаний и выдать ключи от 270 квартир в апреле, — рассказывает Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой». — Мы подготовились к выдаче ключей самым тщательным образом. Квартиры будут сдаваться индивидуально каждому владельцу. В помещениях будут находиться не более 2-х человек — владелец квартиры и сотрудник компании. Закуплены маски, антисептики, бахилы. Все помещения продезинфицированы и подготовлены к передаче.
Максим Жабин рассказывает, что в процессе выдачи ключей согласились участвовать 98 сотрудников СК «ЛенРусСтрой», все сотрудники компании получили подробные инструкции по проведению этого мероприятия. «Разработан специальный регламент, штаб по поддержке передачи ключей работает круглосуточно», — резюмирует он.
В 6 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» строительство было завершено в конце 2019 года. «Мы предъявили объект госкомиссии, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой», — с февраля у нас шла процедура осмотра квартир дольщиками и подписание смотровых справок. В ожидании акта ввода мы сейчас устраняем замечания в тех редких случаях, когда они были, от тех, кто уже посмотрел свои квартиры. А также готовим следующий пул квартир к осмотрам».
Температурный контроль
Чтобы продолжать работы, девелоперам приходится принимать меры профилактики. Обычные градусники, конечно, мало кто использует — чаще применяются бесконтактные способы измерения температуры.
«КПП объектов оснащены тепловизорами, организованы оперативные фельдшерские пункты, создан резерв медицинских масок и средств дезинфекции, — рассказывает Александр Лелин, — наш офис продаж перешел на удаленную работу в режиме онлайн, что позволяет нашим клиентам заключать договоры дистанционно, с последующей электронной регистрацией сделки».
В ГК «Арсенал-Недвижимость» измеряют температуру у каждого, кто посещает строительные объекты, вне зависимости от того, работает он в компании или нет. Чтобы минимизировать возможность заражения, дезинфицируются места проживания строителей, а продукты питания — заказываются, чтобы рабочие лишний раз не выходили в магазин.
— Персонал, задействованный непосредственно на стройке, бесперебойно снабжается всем необходимым: масками, антисептиками, средствами гигиены. — подтверждает Илья Еременко. — Площадки обеспечены всем необходимым для того, чтобы минимизировать передвижение работников за пределы территории строительства объектов.
Николай Гражданкин рассказывает, что проводится регулярная дезинфекция помещений проходной и штаба стройка, а в ходе работы между сотрудниками поддерживается безопасная дистанция.
— Контроль соблюдения эпидемиологических требований у нас очень серьезный, — подтверждает Сергей Ярошенко. — Режим входа-выхода на стройку ограничен, ежедневно замеряется температура тела строителей, рабочие разбиты на небольшие группы, предусмотрены средства защиты, обработка закрытых пространств дезинфицирующими средствами, организовано питание по графику, без скоплений людей и так далее.
В «Группе ЛСР» также говорят, что делают все возможное, чтобы минимизировать риски распространения заболевания среди сотрудников компании и, одновременно с этим, обеспечить бесперебойный процесс строительства домов и социальных объектов, а также производства строительных материалов.
Перевод офисных сотрудников на удаленную работу — логичный шаг в сложившейся ситуации. «Мы ужесточили пропускной режим на строительных площадках и перенесли большинство совещаний в онлайн-формат», — комментирует Валентина Калинина.
Илья Еременко также отмечает, что все специалисты, которые могут участвовать в строительном процессе удаленно, переведены на дистанционный режим работы.
— Сотрудники нашего отдела продаж переведены на удаленный режим, и сделки теперь происходят дистанционно, — рассказывает Эдуард Тиктинский, — В режиме онлайн у нас можно как забронировать квартиру, так и подписать договор, и зарегистрировать его. Кроме того, наши сотрудники всегда готовы пообщаться с клиентом и проконсультировать его по нашим телефонам, которые остаются неизменными.
«Строители работают на стройплощадке, офис работает из дома, — резюмирует Максим Жабин, — 100 сотрудников работают онлайн и офлайн на передаче ключей».
Планы есть
Не отказываются пока строители и от своих планов по выводу новых объектов и началу строительства домов. «В феврале мы приступили к возведению новой очереди жилого комплекса New Time, — говорит Валентина Калинина, — старт строительства следующих очередей наших объектов был изначально запланирован на вторую половину текущего года».
— Дальнейшие планы и шаги компании будут последовательными и взвешенными, — говорит Илья Еременко, — у нас достаточный запас прочности, значительный объем средств на счетах, сформирован внушительный земельный банк. Выделены большие кредитные линии. Мы продолжаем сейчас вести переговоры по приобретению перспективных участков. В стадии подготовки находятся несколько новых интересных предложений в очень качественных, привлекательных локациях. Однако темпы и объемы вывода на рынок новых проектов будут сильно зависеть от дальнейшей конъюнктуры рынка.
Сергей Мохнарь рассказывает, что изначальная стратегия сохранения диверсифицированного портфеля проектов хорошо показала себя в условиях кризиса — в этом году в планах «ПСК» три новых проекта: ЖК комфорт-класса в черте города, дом бизнес-класса недалеко от Невского проспекта и проект апартаментов на севере Петербурга.
«Группа ЛСР» также не корректировала график строительства новых очередей — в этом году компания планирует вывести в продажу в Петербурге 530 тыс. кв. м.
— На сегодняшний день мы не корректировали планы по выводу новых проектов, подготовительные работы продолжаются в штатном режиме, — говорит Сергей Ярошенко. — В начале апреля, как и было запланировано, вышел в продажу новый корпус ЖК «Ясно.Янино». На II квартал этого года других планов по стартам продаж у нас не было, поэтому вопрос о изменении графика сейчас не стоит.
Что же будет в III квартале, во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация, сколько продлится период самоизоляции и как будут реагировать на происходящее покупатели.
Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»