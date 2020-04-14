Стройки в Петербурге и Ленинградской области продолжаются. Ведущие девелоперы обещают, если дополнительные запреты по московскому сценарию не будут введены, то дома будут достроены в срок.

Бетон нельзя лить онлайн. Что происходит на стройплощадках Петербурга и Ленобласти во время эпидемии

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург»

«Фонтанка» опросила более 10 строительных компаний, которые сейчас возводят дома в Петербурге и пригородах Ленобласти. Все они говорят о том, что работы идут с соблюдением мер против распространения инфекции. Офисная и управленческая работа переведена в онлайн, а вот бетон лить или класть кирпичи удаленно, увы, нельзя. Ситуацию на рынке новостроек осложняет в первую очередь неопределенность. — Покупатели жилья не понимают, как из-за пандемии будут дальше развиваться события, и из-за этого количество звонков в офисы продаж застройщиков сократилось, — комментирует генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, — но в то же время эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе это не повлияет на потребность в новом и строящемся жилье, а спрос восстановится после окончания пандемии в течение квартала.

А раз потребность в жилье есть, надо строить, резонно считают девелоперы и пока не планируют переносить сроки сдачи объектов в эксплуатацию. — Мы продолжаем реализацию проектов — ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» — по графику, ситуация не влияет на плановые сроки ввода, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург», — всего в этом году «Главстрой Санкт-Петербург» введет в эксплуатацию 270 тыс. кв. м недвижимости, в том числе, 4414 квартир жилой площадью 186 тыс. кв. м. Проектное финансирование обеспечивает все наши проекты необходимым ресурсом, что позволяет и нашим подрядчикам реализовывать свои обязательства. — К сожалению, никто пока не может в точности предсказать, как долго продлится пандемия коронавируса и режим самоизоляции, но на сегодня ситуация следующая: коронавирус не останавливает стройки, — комментирует глава RBI Эдуард Тиктинский, — хоть месяц и является нерабочим, но действие указа президента не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, в том числе строительных компаний, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Проще говоря, строительный процесс невозможно просто так остановить, и все это понимают.

По его словам, на объеме и темпах строительных работ это никак не скажется, стройки функционируют в обычном режиме. «Графики никуда не сдвигаются — мы не меняем свои планы в отношении сроков строительства и выдачи ключей», — отмечает Эдуард Тиктинский. — Реализация проектов Setl Group продолжается, она идет в тех объемах и темпах, которые предусмотрены нашими обязательствами перед клиентами, — подтверждает совладелец Setl Group Илья Еременко. — При этом мы максимально соблюдаем требования эпидемиологической обстановки, работаем с учетом всех указаний федерального и городского правительства. Планы компании по вводу объектов в эксплуатацию остаются прежними — все квартиры мы планируем построить и передать в ранее указанные сроки.

Фото: пресс-служба ГК «РСТИ» Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Фото: пресс-служба Группы RBI Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: Сергей Дегтярев Фото: пресс-служба ГК «ПСК»

Как поясняет генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко, строительные работы отнесены к работам непрерывного цикла, их в Санкт-Петербурге не останавливают. — Мы можем продолжать строительство, поэтому необходимости в корректировке планов по вводу жилья мы не видим. Замедление темпов строительства — это негативный сценарий и для нас, и для наших клиентов, и в целом для города, поскольку сокращение строительной активности будет иметь огромный мультипликативный эффект, — отмечает Сергей Ярошенко. — Поэтому сейчас мы все силы бросили на то, чтобы исполнить обязательства без отсрочек. Это касается как жилых домов, там и объектов социальной инфраструктуры. В частности, на этой неделе мы начали строительство школы в «Новом Сертолово», в соответствии с графиком продолжаем строить детский сад в «Ясно.Янино».

Как отмечает Сергей Ярошенко, в плюс компании играет наличие собственного генподрядного направления, отделов по монолиту, фасадам, кровле, отделке, благоустройству, инженерным системам — так проще выстраивать процессы и следить за графиком. В пресс-службе «Группы ЛСР» отметили, что компания продолжает свою деятельность в полном соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 года и другими официальными рекомендациями. Планы по вводу жилья пока не корректируют — в этом году «Группа ЛСР» хочет сдать около 500 тыс. кв. м. По словам Валентины Калининой, генерального директора ООО «РСТИ», если не последует дополнительных ограничений и сохранится возможность вести работы на стройках в полном объеме, как сейчас, то ситуация с коронавирусом не повлияет на сроки сдачи объектов в эксплуатацию. «Наша компания всегда сдает дома в срок или досрочно, и мы планируем и далее так поступать», — говорит она.

— На стройплощадках ведутся строительно-монтажные работы по возведению корпусов, устройству внутренних перегородок, инженерным сетям, благоустройству — все это и многое другое является работами, которые нельзя прерывать по производственно-технологическим условиям, — объясняет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман, — на данный момент у нас нет оснований предполагать, что мы выйдем за рамки обозначенных сроков строительства. По состоянию на 14 апреля указаний по приостановке строительства на территории Петербурга и Ленинградской области нет, все процессы пока протекают в штатном режиме. ГК «ПСК» удается сейчас работать с опережением графика на две недели, рассказывает руководитель департамента развития компании Сергей Мохнарь: «Мы подтвердили договорённости с поставщиками материалов — по объёмам и срокам поставки. На все площадки стройматериалы доставляются регулярно, работает техника собственного строительного подразделения ПСК». Дальнейшее же развитие ситуации зависит от того, пойдет Петербург по московскому сценарию с остановкой строек или нет.

— Если Смольный решит действовать в интересах бизнеса, то с текущими темпами строительства волноваться дольщикам не о чем, — говорит Сергей Мохнарь. — В противном случае, нужно будет смотреть на длительность паузы. Одну, даже две недели отставания можно компенсировать за квартал и не сдвигать сроки сдачи объекта. В компании «Арсенал Недвижимость» отмечают, что ситуация, конечно, непростая, но притормозить строительство даже на день сейчас себе просто нельзя позволить, ведь покупатели рассчитывают на то, чтобы получить свои квартиры вовремя. Для большинства компаний, которые сейчас строят дома в Петербурге, это далеко не первый кризис или неблагоприятная ситуация. «Благодаря большому опыту, у нас выработана четкая и грамотная стратегия преодоления сложных условий работы на рынке недвижимости. Вся строительная и рабочая деятельность осуществляется в активном режиме. Наши строители работают в масках, обрабатывают руки санитайзерами, все помещения продезинфицированы», — отмечает директор по продажам и маркетингу компании «Инвестторг» Анастасия Новгородская. — Главным принципом в работе было выполнение взятых обязательств при любых напряжённых обстоятельствах. Все наши обязательства перед каждым клиентом будут выполнены в полном объеме, переноса сроков сдачи наших объектов не запланировано».