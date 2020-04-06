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06.04.2020 14:58
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Алишер Усманов выделил 2 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры Холдинга USM, основателем которого является миллиардер Усманов, приняли решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом говорится в релизе холдинга, который поступил в редакцию «Фонтанки» 6 апреля.

Средства, безвозмездно предоставленные бизнесом, в первую очередь будут направлены на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса. При этом USM уже оказывает штабу содействие в закупках и доставке средств защиты и другого инвентаря.

Ранее фонд бизнесмена Владимира Потанина выделил миллиард рублей на поддержку НКО в период пандемии коронавируса. А глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что готов предоставить свои столичные гостиницы под нужды медиков.

USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и Интернета. В число активов Группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как «Металлоинвест», «МегаФон», Байкальская горная компания. USM является акционером лидера российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

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Комментарии (2)

dimas062
У бергов второй выход будет? А то с их 50 млн. уделал их нерезидент РФ.
Alx_n
...и только банки не хотят войти в положение.
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