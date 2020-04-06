Алишер Усманов выделил 2 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры Холдинга USM, основателем которого является миллиардер Усманов, приняли решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом говорится в релизе холдинга, который поступил в редакцию «Фонтанки» 6 апреля.



Средства, безвозмездно предоставленные бизнесом, в первую очередь будут направлены на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса. При этом USM уже оказывает штабу содействие в закупках и доставке средств защиты и другого инвентаря.

