Алишер Усманов выделил 2 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры Холдинга USM, основателем которого является миллиардер Усманов, приняли решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом говорится в релизе холдинга, который поступил в редакцию «Фонтанки» 6 апреля.
Средства, безвозмездно предоставленные бизнесом, в первую очередь будут направлены на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса. При этом USM уже оказывает штабу содействие в закупках и доставке средств защиты и другого инвентаря.
USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и Интернета. В число активов Группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как «Металлоинвест», «МегаФон», Байкальская горная компания. USM является акционером лидера российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.