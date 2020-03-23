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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 11:59
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ЦБ РФ советует банкам проводить основные операции с помощью мобильных устройств, но осторожно

Центробанк РФ рекомендует банкам проводить все операции и переводы, не связанные с открытием и ведением счетов, с помощью мобильных устройств. Об этом говорится в заявлении Банка России, опубликованном 23 марта.

Чтобы обеспечить доступ к этим функциям с мобильных в условиях карантина, банкам советуют не пренебрегать мерами кибербезопасности — использовать VPN, многофакторную аутентификацию, а также следить за действиями пользователей мобильных устройств.

Ранее ЦБ РФ опубликовал меры поддержки компаний, бизнес которых пострадал из-за коронавируса. Банкам также разрешили реструктурировать кредиты физлиц, заразившихся COVID-19.

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