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17.03.2020 12:14
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На Большом проспекте Васильевского острова горит региональный памятник

Заброшенный корпус Покровской больницы горит на Васильевском острове в Петербурге 17 марта. Очевидцы в соцсетях делятся видеозаписями, на которых у модернового здания постройки начала XX века из-под крыши вырываются языки пламени.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер/Telegram

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, у капитально ремонтируемого дома №85 по Большому проспекту В.О. горит кровля и третий этаж на площади 60 квадратных метров. Людей внутри нет.

Здание было построено в конце первого десятилетия XX века по проекту архитектора Карла Коха. Изначально в нём располагалась Покровская община сестёр милосердия, позднее — лечебный корпус Покровской больницы. Уже в постсоветский период строение забросили. Является памятником регионального значения.

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Комментарии (1)

VotONOkak
Дорогая земелька под ним!! Дешевле сжечь пожаром, снести из-за «негодности» и невозможности восстановления, и продать под строительство- думаю тут всё понятно..
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