Заброшенный корпус Покровской больницы горит на Васильевском острове в Петербурге 17 марта. Очевидцы в соцсетях делятся видеозаписями, на которых у модернового здания постройки начала XX века из-под крыши вырываются языки пламени.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, у капитально ремонтируемого дома №85 по Большому проспекту В.О. горит кровля и третий этаж на площади 60 квадратных метров. Людей внутри нет.



Здание было построено в конце первого десятилетия XX века по проекту архитектора Карла Коха. Изначально в нём располагалась Покровская община сестёр милосердия, позднее — лечебный корпус Покровской больницы. Уже в постсоветский период строение забросили. Является памятником регионального значения.

