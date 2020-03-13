Песков о культе личности Путина: «Это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин»

Президент России Владимир Путин выступает против создания собственного культа личности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 марта.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности», — цитирует Пескова РИА Новости.

Все 85 субъектов Российской Федерации выступили за предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей инициативы депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».