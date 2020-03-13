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13.03.2020 13:49
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Песков о культе личности Путина: «Это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин»

Президент России Владимир Путин выступает против создания собственного культа личности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 марта.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности», — цитирует Пескова РИА Новости.

Все 85 субъектов Российской Федерации выступили за предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей инициативы депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».

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Комментарии (3)

hal9000
Я незнаю как у вас..я када не встать утром..трудно же..так я говорю сам себе сначала-Ану вставай мерзавец хватит спать..нифига не действует..повернусь на бочек и дальше спать..тада я снова глаза открываю..-Ану за Сталина вставай сейчас же..я так встану тапки надену..а потом вспомню а сталин то умер..и опять спать..тада чуть чуть полежу и говорю-Ану вставай сейчас же..за Путина..и тада я подрываюсь..зарядка холодный душ чистка зубов ем кашку..и бодрячком иду на улицу..
тат2007amg
Мы тоже не согласны
alexadmin
Загадка: культ есть, а личности нет
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