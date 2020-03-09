«Маме я не говорил». Что происходит в арабском отеле, где коронавирус изолировал российских велогонщиков

Российских велогонщиков из команды «Газпром-РусВело» вторую неделю удерживают в отеле в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу. Отдел спорта «Фонтанки» связался с одним из них и узнал, в каких условиях живут спортсмены и когда их выпустят.

Фото: Пресс-служба Газпром Русвело

После двух положительных случаев коронавируса у участников велосипедной многодневной гонки «Тур ОАЭ» все 16 команд посадили на карантин в местном отеле. Большинство из них вскоре отпустили. До сих под принудительной изоляцией находятся три спортивных коллектива – два французских и российский «Газпром-РусВело», в составе которого находятся два уроженца Ленинградской области – Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий. После анализов у двух членов отечественной команды – велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича – якобы тоже обнаружили коронавирус. Мы связались с Дмитрием Страховым и узнали, что происходит сейчас на изолированным этаже арабского отеля.



Дмитрий Страхов Фото: Пресс-служба Газпром Русвело Фото: Пресс-служба Газпром Русвело Фото: Пресс-служба Газпром Русвело

- Вы еще находитесь на карантине?

- Пока все также. Никакой информации по тестам не говорят.

- Рассказывают, что все ваши неприятности начались с двух итальянских гонщиков из других команд, у которых нашли коронавирус.

- Честно говоря, я сам точно не знаю, как это началось, но я тоже слышал такую информацию. За два этапа до конца у нас отменили гонку. В четыре часа ночи нам пришлось сдавать тест. Ждали больше суток результаты. В итоге организаторы приехали и забрали двоих человек у нас – одного гонщика и механика. И в других командах тоже. Потом мы сдали еще один тест. К тому времени уже почти все команды уехали. Остались мы и еще две французские команды. После очередного теста нам снова ничего не сказали. Ни официальных бумаг, ничего. Нам даже не сообщили, что это карантин. Просто приказали сидеть на своем этаже и никуда не спускаться. В таком положении мы находимся до сих пор.

- Причину отмены гонки вам сразу объяснили?

- Да, сказали, что кто-то из гонщиков заболел коронавирусом и надо пройти тесты. Возникает вопрос: почему всех отпустили, а нас оставили? Мы же все равно питались в одном месте. В гонке участвовало 500 человек, оставили 60. Остальные уже улетели. Если у кого-то этот вирус был, по любому под угрозой теоретически находятся все.



- Когда вы летели на гонку, какие-то меры предосторожности принимали?

- Да, наши врачи рекомендовали нам мыть руки, по возможности не общаться с теми, кто кашляет или сморкается.

- У вас в команде два итальянца. Италия, как известно, занимает четвертое место в мире по заболевшим коронавирусом. Было ли к ним особенно пристальное внимание со стороны медицинского персонала?

- На этой гонке два итальянца, а так их у нас вообще четверо. Да нет, ничего такого по отношению к ним не было.

- На самом турнире были с самого начала проверки или это стало неожиданностью?

- Неожиданностью. Никаких тестов мы заранее не сдавали. Все шло сначала как обычно. Мы приехали на гонку, спокойно в ней участвовали, пока все не отменили после пятого этапа. Мы даже об этом не сразу узнали. Нас разбудил в 4:30 ночи спортивный директор и сказал, что надо идти сдавать тест.



- Как происходила сама сдача анализов?

- Минут десять все длилось. Ватной палочкой прокрутили внутри носа и в специальную колбу положили. Потом увезли куда-то. Весь персонал был в масках и специальной одежде. После этого мы полежали немного, поговорили об этой ситуации и легли спать.



- Когда стали выявлять один за другим положительные случаи, вас это напугало?

- Нет. Нам до сих пор так и не сказали, что забирают именно из-за положительных случаев. До сих пор официально никто об этом не сказал. Поэтому мы тут сидим и гадаем, реально ли есть заболевшие коронавирусом, потому что из нас никого из нас это больше не затронуло, хотя мы все тесно общались и ели за одним столом.

- Что происходило, когда пришли госпитализировать членов вашей команды?

- Одного забрали почти сразу, а за вторым пришли опять поздно ночью. Мы крепко спали, поэтому я даже не видел, как это было. Узнал под утро только.

- Они сейчас где находятся?

- В больнице лежат.

- Есть ли с ними связь?

- Да. Вроде бы у них все нормально. Они сидят вдвоем в палате. Выходить из нее нельзя. Интернет есть, кормят. Им, кстати, до сих пор не показали официальные результаты анализов, где было бы сказано, что этот вирус у них есть. При этом им уже дают какие-то препараты.

- Сколько членов вашей команды в отеле остается?



- Пять гонщиков и еще 8-10 человек персонала.

- Обратные билеты сгорели?

- Их покупали организаторы. Их просто аннулировали. Мы должны были вылететь 1 марта. Несколько человек покупали сами, так как хотели лететь по своим делам. Вот у них сгорели.

- Как сейчас выглядит ваш день?

- Сначала у нас не было ни станков, ни тренажеров. Потом нам принесли один станок. Мы на нем по очереди крутили педали. Два дня назад нам привезли специальные спортивные станки и наши велосипеды из боксов. Теперь мы просыпаемся, завтракаем, тренируемся, прогуливаемся по этажу, сидим в номерах. Кто фильмы и сериалы смотрит, кто читает, кто играет.



- Как организовано питание?

- Кормят отлично. Приносят к номерам в пакетах по расписанию. На завтрак как правило омлет, кекс, фрукты и сок. На обед мясо с картошкой или рисом. На ужин также, в принципе. В целом, все хорошо, претензий нет. Неприятно только то, что нас здесь задержали и до сих пор ничего толком не объяснили. Мы только из СМИ узнали, что у нас нашли коронавирус.



- Пробовали спуститься с этажа?

- Да, но охранник возвращает обратно.

- Вам сказали, как долго вас еще будут держать там?

- Неофициально нам сообщили, что до 14 марта. Мы вчера сдали очередной тест. Это уже третий по счету. Может, раньше отпустят, но вряд ли.

- Близких и родственников сильно напугала эта история?

- Да, мама очень испугалась, когда узнала об этом из новостей. Я ей не говорил сам, не хотел нервировать. Я ее успокоил. Сейчас уже нормально все. Мы также всю информацию узнаем об этом коронавирусе из интернета. Пишут, что не все так страшно, что можно переболеть им и даже не заметить. По крайней мере, две недели назад, когда я уезжал на гонку из Барселоны, я не видел, чтобы там в аэропорту мерили температуру, брали анализы. Было совершенно спокойно.

- Эта ситуация повлияла на ваш график соревнований?

- Да, у меня должны были сорваться несколько гонок в Италии, но так вышло, что их все равно отменили. А потом наша команда в принципе отказалась от участия в гонках до апреля. А если бы их отменять не стали, у меня бы вышла накладка. Пока все складывается так, что я ничего не теряю кроме формы, конечно же. То, что мы тут все-таки делаем, это сложно назвать тренировками. По сути, это просто, чтобы не лежать и хоть чем-то занять себя.

