Хотел впечатлить. Сын судьи рассказал, как выстрелил в друга в Колпино

Следователи допрашивают 14-летнего подозреваемого по делу об умышленном причинении смерти сверстнику. По словам подростка, убийство произошло по неосторожности.

По информации «Фонтанки», 8 марта следователи продолжают беседовать с сыном петербургского судьи, которого задержали после убийства приятеля. Юноша объясняет, что не планировал не то что убивать, но даже стрелять.

Единственной причиной взять отцовский ИЖ-81 из сейфа, с его слов, было желание порисоваться перед друзьями. Он показал помповое ружьё, передёрнул затвор, но, по всей видимости, не проверил патронник, раздался выстрел.