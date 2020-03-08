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08.03.2020 15:00
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Хотел впечатлить. Сын судьи рассказал, как выстрелил в друга в Колпино

Следователи допрашивают 14-летнего подозреваемого по делу об умышленном причинении смерти сверстнику. По словам подростка, убийство произошло по неосторожности.

По информации «Фонтанки», 8 марта следователи продолжают беседовать с сыном петербургского судьи, которого задержали после убийства приятеля. Юноша объясняет, что не планировал не то что убивать, но даже стрелять.

Единственной причиной взять отцовский ИЖ-81 из сейфа, с его слов, было желание порисоваться перед друзьями. Он показал помповое ружьё, передёрнул затвор, но, по всей видимости, не проверил патронник, раздался выстрел.

Пуля попала другу в затылок с короткого расстояния, рана оказалась смертельной. 14-летний стрелок бросил оружие и, находясь в явно неадекватном состоянии, перетащил тело с третьего этажа на седьмой и сбежал. Поиски продолжались до утра, беглеца нашли в Пушкине.

«Фонтанка» рассказывала, как вечером 7 марта школьники смотрели хоккей у сына судьи Третьего кассационного суда, а потом квартиру штурмовал спецназ. Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК — «Умышленное причинение смерти другому человеку». ИЖ-81 направлен на экспертизу, ход расследования на контроле у центрального аппарата СК. Для подозреваемого следователи собираются просить домашний арест.

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Комментарии (45)

Коля Перекатиполе
"Лучше бы пил... и курил..."
- он и пил и курил.
"Ситуация вообще не новая. Ровно такие истории ежегодно происходят. Мажор ли парень, чей сын - не важно."
- важно, отмазывать будут активно.
"Тут главные вопросы к родителям:
1. Почему у ребёнка был доступ к сейфу?"
- в 14 лет уже маленький мужчина, у него ко всему доступ.
"2. Почему ружьё заряжено было?"
- он сам и зарядил. и "друга" пристрелил, чтобы покуражиться. Они не друзья. Друзья бывают только в детских книжках. Просто тусовались вместе
Pilat
Ну собственно как я и думал, судья нарушил все мыслимые правила. Ну как минимум он больше не может быть судьёй. Ибо судить кого то, когда сам злобно нарушает, да еще так, что это приводит к гибели человека - не имеет права. Ну это по людским конечно понятиям. У власти свои понятия. Меня почему это бесит, потому что нас они заставляют за оружие пройти все мыслимые унижения. Уже и мочу им на анализ сдаём, и психиатра проходим и экзамены нам придумали каждые пять лет...а сами на всё положили с прибором.
Edros_Razvorov
Наколются своей анаши..
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