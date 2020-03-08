Хотел впечатлить. Сын судьи рассказал, как выстрелил в друга в Колпино
Следователи допрашивают 14-летнего подозреваемого по делу об умышленном причинении смерти сверстнику. По словам подростка, убийство произошло по неосторожности.
По информации «Фонтанки», 8 марта следователи продолжают беседовать с сыном петербургского судьи, которого задержали после убийства приятеля. Юноша объясняет, что не планировал не то что убивать, но даже стрелять.
Единственной причиной взять отцовский ИЖ-81 из сейфа, с его слов, было желание порисоваться перед друзьями. Он показал помповое ружьё, передёрнул затвор, но, по всей видимости, не проверил патронник, раздался выстрел.
Пуля попала другу в затылок с короткого расстояния, рана оказалась смертельной. 14-летний стрелок бросил оружие и, находясь в явно неадекватном состоянии, перетащил тело с третьего этажа на седьмой и сбежал. Поиски продолжались до утра, беглеца нашли в Пушкине.
«Фонтанка» рассказывала, как вечером 7 марта школьники смотрели хоккей у сына судьи Третьего кассационного суда, а потом квартиру штурмовал спецназ. Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК — «Умышленное причинение смерти другому человеку». ИЖ-81 направлен на экспертизу, ход расследования на контроле у центрального аппарата СК. Для подозреваемого следователи собираются просить домашний арест.