«Аэрофлот» снял с рейсов свой новейший самолёт на второй день полётов. «Сплошное разочарование»

Дальнемагистральный А350–900 сейчас обкатывают на коротком маршруте для тренировки экипажей, и это редкая возможность для любителей авиации протестировать первый в России самолёт этого типа без долгих полётов за пределы страны.

Новейший в авиапарке «Аэрофлота» самолёт Airbus A350–900 с регистрационным номером VQ-BFY не смог выполнить утренний рейс SU10 из Шереметьево в Пулково сегодня, 7 марта. Это стало большим разочарованием для большого числа любителей авиации, которые специально купили билеты на этот утренний рейс, чтобы оказаться в новом самолёте.

По неофициальной информации, у новейшего самолёта «Аэрофлота» возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. По другой версии, причина была в неукомплектованности самолёта инструкциями для чрезвычайных ситуаций. Такие инструкции печатаются на ламинированных карточках и считаются одним из видов сувениров у поклонников авиации, которые любят забирать их с собой после полета.

«Фонтанка» отправила запрос в «Аэрофлот», однако в компании заявили, что комментария не будет.

По иронии, рейс выполнялся на самолёте Airbus A330–200 с регномером VP-BLX. В 2008 году он был одним из первых дальнемагистральных самолётов Airbus в авиапарке «Аэрофлота».

«Вместо самого нового самолёта полетели на самом старом», «Сплошное разочарование», — отреагировали в соцсетях пассажиры.

Напомним, первый в истории «Аэрофлота» Airbus A350–900 прибыл в Шереметьево на прошлой неделе. Во время этого полета самолёт столкнулся с птицей в воздухе, что оставило отпечаток на носовом обтекателе. С тех пор самолет выполнил два коммерческих рейса.