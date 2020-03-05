О визите оперативников «Фонтанке» сообщили сотрудники компании днем 5 марта. По их словам, нагрянули «маски-шоу» в начале рабочего дня, около половины одиннадцатого утра. Работа на Цветочной улице, дом 16, литера П, встала. «Кого-то допрашивают, у сотрудников просят паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров. В офис приехал адвокат компании и генеральный директор. Работа офиса парализована», — рассказали рекламщики.

Обыски с силовой поддержкой СОБРа Росгвардии проходят в офисе IT-компании eLama в Московском районе Петербурга. К ним пришли по налоговому делу на 28 млн рублей.

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия



По данным «Фонтанки», визит связан с уголовным делом, которое находится в производстве Следственного комитета Выборгского района Петербурга и возбуждено в отношении IT-компании. По статье об уклонении от уплаты налогов рекламщикам вменяют 28 млн рублей.



Судя по сайту, eLama занимается рекламой в Интернете, ее созданием и управлением. По данным СПАРК, на Цветочной улице, дом 16, лит. П, находится офис ООО «АДВ-Сервис», оно действует как рекламное агентство. Доход за 2018 год составил 8 млрд рублей.



Компанией руководит Максим Горбачев, он же бывший глава ликвидационной комиссии и совладелец ООО «Елама», которое было зарегистрировано на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе. Оно было ликвидировано еще в 2016 году. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Реклама в Интернете», также принадлежащее Горбачеву. Решение о ликвидации компании было принято 28 февраля, сообщение об этом в Едином федеральном реестре юрлиц появилось в день обысков, 5 марта.

