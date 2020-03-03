Шойгу подсчитал, сколько женщин служат в российской армии

В Вооруженных силах России служит 41 тысяча женщин, в том числе — 44 полковника. Об этом 3 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу.



«Сегодня Армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них около четырех тысяч — офицеры, в том числе 44 полковника», — уточнил Шойгу.



Подсчеты глава Минобороны вёл в преддверии 8 Марта. При этом в целом количество женщин в армии уменьшилось: в 2018-м служили 44,5 тыс. представительниц прекрасного пола. Конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин: 27 человек на место. Шойгу напомнил, что сейчас в Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Петербурге учатся более тысячи девушек.

