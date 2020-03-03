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03.03.2020 13:24
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Шойгу подсчитал, сколько женщин служат в российской армии

В Вооруженных силах России служит 41 тысяча женщин, в том числе — 44 полковника. Об этом 3 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня Армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них около четырех тысяч — офицеры, в том числе 44 полковника», — уточнил Шойгу.

Подсчеты глава Минобороны вёл в преддверии 8 Марта. При этом в целом количество женщин в армии уменьшилось: в 2018-м служили 44,5 тыс. представительниц прекрасного пола. Конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин: 27 человек на место. Шойгу напомнил, что сейчас в Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Петербурге учатся более тысячи девушек.

«Более 30 тысяч женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеет воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях ВС РФ», — подчеркнул министр обороны.

И добавил, что в прошлом году женщины-военнослужащие получили 128 госнаград, в том числе 24 — боевые.

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Комментарии (3)

Grotesk
ну неужели из 44 полковников не выбрать одного генерала, МВД однозначно впереди... полиция на 23 февраля своего назначила, шойга должен на 8 марта отжечь...
Skazochny
Свою политическую карьеру Мария Китаева начала в 26 лет. До этого она читала экономические новости на телеканале «Россия 24» и однажды рассмеялась прямо в эфире, запутавшись в словах.

Сначала девушку взял в свой штат Сергей Шойгу, на тот момент губернатор Подмосковья, назначив Китаеву советником по информационной политике. Через год Мария перешла вслед за министром в военное ведомство, и ей присвоили третий высший чин государственных гражданских служащих, соответствующий воинскому званию генерал-майора, на тот момент ей исполнилось 26 лет...
Snaky
Так, я не понел, парад и салют на 8 марта уже назначен? :))
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