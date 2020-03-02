Александр Кержаков: «Обе команды сыграли в свою силу. Малком поможет «Зениту»

Александр Кержаков (в центре) / автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

— Триумфально на поля вернулся российский футбол. Из тех игр, которые состоялись, был ли сенсационный результат?

— Все результаты закономерные. Возможно, не совсем по игре только поражение «Динамо» от «Спартака» 0:2 ну, и поражение «Сочи» тоже, потому что ничейный результат был бы более объективным. — После 20-го тура сохранилась ситуация, когда на пьедестале только немосковские команды. Тебя как петербуржца это радует и насколько это важное явление? — Самое важное явление это то, что «Зенит» — на первом месте. А то, что в тройке нет московских, для меня это не имеет никакого значения.

— К вопросу про удивительные результаты. «Урал» впервые за три года забил в ворота ЦСКА. Должен был выигрывать 2:0, а сыграл 1:1. Это характеристика нынешних армейцев? — Это характеристика самого матча. Я бы не сказал, что в этой встрече было подавляющее преимущество ЦСКА. «Урал» играл хорошо от обороны, использовал свой момент и должен был побеждать, если бы забил второй гол на 90-й минуте. Но, увы, и, как в футболе часто бывает, за такие моменты наказывают, и у ЦСКА получилось это сделать. А в целом ничейный результат закономерен: тусклый первый тайм, а второй получился поживее только благодаря двум голам. — Тебя удивило такое неактивное трансферное окно? Я такого не припомню. Пожалуй, только переход Кокорина в «Сочи» и Соболева в «Спартак» можно отметить. — Переход Рами в «Сочи» еще был. Все-таки действующий чемпион мира перешел в последнюю команду России — это значимый трансфер. Касательно того, почему остальные команды были не очень активны, возможно, экономят средства, что тоже немаловажный фактор. Наверное, не все клубы могли себе позволить футболиста, который бы усилил их. А покупать абы кого, учитывая новый лимит со следующего сезона, — зачем?

— «Спартак» — «Динамо» 2:0. «Спартак» застрял в середине турнирной таблицы. Какое у тебя было впечатление от матча? — Неплохое дерби получилось, историческое. Игра впервые проходила на новом стадионе, и ее все очень ждали. Немного не повезло в реализации моментов динамовцам. Ну а в целом это был самый живой матч в прошедшем туре. — Один из самых результативных как минимум. — Тут дело даже не в результативности, а в рисунке игры. После первого пропущенного динамовцами гола игра пошла без центра поля, что всегда нравится зрителям. — У лиги появился новый спонсор «Тинькофф банк», и все это на фоне новостей о том, что Тиньков задержан в Лондоне за махинации с налогами и его собирались экстрадировать в США. Это добавляет комизма контракту? — Честно говоря, я вообще не понимаю смысла этого контракта. Такая сумма… Для Тинькова, наверное, это отличная сделка: заплатил меньше пяти миллионов долларов, и теперь каждый день все будут называть его фамилию. Что касается его проблем... я только что от тебя это узнал. Мы живем в России, у нас частенько бывает такое. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

— Наверное, один из самых интересных сюжетов этого весеннего отрезка — возвращение Слуцкого в российский футбол. И вот уже появилось много смешного: не на тот стадион их привезли в Нижнем Новгороде — Слуцкий в ответ поблагодарил за экскурсию. Ты сам как оцениваешь его появление? — Он теперь не сидит на тренерской скамейке, а ходит по своей зоне. Наверное, теперь выделяет еще больше энергии для своей команды, чем это было, когда он сидел и раскачивался. А так… ну, это интересно. У него хороший международный опыт. Неважно, какой он был. Три года в английском и голландском футболе — это огромный опыт, которого иногда не хватает российским тренерам. У «Рубина» — неплохой состав, очень молодой и перспективный. Наверное, основная их задача сейчас — остаться в премьер-лиге. Думаю, что Слуцкий с ней справится, а дальше у него будет чуть больше времени. — В матче «Зенит» — «Локомотив» все ждали бурлеска. Получилось очень скучно. — Для «Зенита» ничья — это не потеря очков, потому что «Локомотив» — один из основных преследователей. Сыграть с ними вничью, имея комфортный отрыв, это не совсем плохо. Наверное, правильнее будет сказать, что обе команды сыграли в свою силу на данный момент. «Зенит» сыграл так, как мог с тем составом, который он имел. И «Локомотив» так же: очень неплохо в обороне и хуже в атаке. Почему? Ну это очевидно: это была игра на выезде с чемпионом страны с единственным форвардом в составе.

— У «Локомотива» один, но форвард. «Зенит» по сути вышел без нападающих, и все на трибунах заговорили про карму. — Ну почему же — без нападающих. Я считаю, что Дриусси по своей натуре — нападающий. Его и покупали в этом качестве. Просто его трансформация в «Зените» теперь всех настраивает на то, что у нас нет нападающих. Но для меня он — нападающий. Может, он сам для себя ментально уже ушел с этой позиции, утратив свое голевое чутье. Он очень хорошо умеет реализовывать свои моменты. Но в этом матче он не был ярко выраженным нападающим и немного отходил назад. Из-за этого у «Зенита» и были проблемы в атаке. Команда очень медленно переходила на чужую половину поля, и «Локомотив» успевал вернуться назад, закрывая все зоны. — У тебя есть объяснение, почему не Миша Кержаков в старте, а Андрей Лунев вернулся в ворота? — Не в первый раз такое. Тренер же видит всех игроков на сборах. Наверное, предпочел Лунева. — Понятно, что главный трансфер зимы для «Зенита» — это возвращение Малкома. Для него это было первое появление в старте, первый целый матч. Уже пора делать далеко идущие выводы.