Дмитрий Губерниев: Иностранцы много на себя берут, требуя покаяния от Логинова. Их можно смело отправить в сад

Фото: Дмитрий Губерниев / скриншот с сайта YouTube

Сильнейший биатлонист России Александр Логинов вновь оказался в центре допингового скандала. Есть мнение, что спровоцировать итальянские власти на расследование мог комментатор Дмитрий Губерниев. Отдел спорта «Фонтанки» дозвонился до главного российского голоса биатлона и узнал, чувствует ли он себя виноватым.

Чемпионат мира по биатлону проходил в Италии с 13 по 23 февраля. Сборная России выиграла две медали — золото и бронзу. Обе награды добыл один человек — Александр Логинов. Однако турнир для российского спортсмена завершился нервно: итальянская полиция пришла к нему с обыском. Скомкана эстафета, сорван масс-старт. Виновато допинговое прошлое, личный тренер и, возможно, Дмитрий Губерниев.



Буллинг по-биатлонному

Александр Логинов с самого начала своей карьеры считался одним из самых перспективных российских биатлонистов. В своем первом же сезоне-2012/13 он выиграл бронзу и золото на этапах Кубка мира. Однако потом его дисквалифицировали за употребление ЭПО (эритропоэтин) до ноября 2016 года.

Возвращение было непростым. ЭПО применяют исключительно при помощи внутривенных инъекций. Случайно его в организм никак не занести. Сам Логинов так ни разу толком и не объяснил, как это произошло. «Однажды я расскажу всю историю», — максимум, что он говорил на эту тему. Во многом из-за этого иностранные коллеги по умолчанию решили для себя, что это был злой умысел, и с тех пор не переставали травить россиянина при каждом удобном поводе. А поводы появлялись постоянно.

Логинов, несмотря на длительное отсутствие, продолжил занимать призовые места на этапах Кубка мира и даже побеждать. Окончательно иностранные биатлонисты сорвались, когда Логинов выиграл золото на прошедшем в Италии чемпионате мира.



«Он недостоин быть здесь, потому что был дисквалифицирован за допинг. Это нечестно», — заявил журналистам норвежский биатлонист Тарьей Бё после победы Логинова. Сам Бё занял в той гонке четвертое место.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из его самых главных трофеев», — прокомментировал французский биатлонист Мартен Фуркад запись с поздравлениями Логинову в официальном Инстаграме Союза биатлонистов России.

Но это оказалось только начало.

Подставил личный тренер

В предпоследний день чемпионата мира, когда должна была пройти эстафетная гонка, в 6 утра в номер к Логинову буквально вломилась итальянская полиция. Начался обыск. В итоге забрали компьютер, телефон и личные вещи. При этом спортсмену ничего не предъявляли.

Как оказалось, причиной для подобных действий послужило письмо антидопингового менеджера Международной федерации биатлона (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен в полицию: у Александра Касперовича, личного тренера Логинова, была найдена чужая аккредитация, выданная украинской федерацией биатлона. Это, а также допинговое прошлое заставили местные власти незамедлительно отреагировать: в Италии очень суровое антидопинговое законодательство.



В итоге в эстафете сборная России с Логиновым стала четвертой. Вечером в тот же день полиция вновь наведывалась к спортсмену в номер. От участия в масс-старте на следующий день Александр все-таки отказался «из-за отсутствия концентрации».

«Желаю Логинову намылить шею своим соперникам»

По одной из версий, спровоцировать итальянскую полицию мог спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Мы спросили его об этом, а также о том, как эта история будет развиваться дальше.

— Уголовное дело или продолжится, или его закроют, — начал Губерниев с очевидных вещей. — Как говорилось в одном фильме: «Да откуда же ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя!» Логинов не принимает допинг. Он сдает необходимое количество допинг-тестов. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Просто поступил сигнал, на который отреагировала полиция. Но мне очень слабо верится, что они что-то там найдут.

— Как возможно, чтобы личный тренер лучшего биатлониста России оказался без аккредитации на таком турнире?

— Я понимаю логику СБР, потому что у каждого спортсмена есть личный тренер. И если каждому давать аккредитацию, то не хватит на сервисменов, докторов и тренеров сборной. Количество аккредитаций ограничено. С кем договорился Касперович, я не знаю. Что там происходило, я тоже не знаю. Логинов тренируется в составе сборной. Представьте, если бы сборной по футболу на чемпионате мира пришлось бы выдать аккредитации тренерам каждого футболиста. И все они должны сидеть на скамейке вместе с Черчесовым? Это странно. В этой ситуации, наверное, надо быть гибче и СБР, и личным тренерам. Но я не вижу здесь большой проблемы.



— В этой связи очень странно выглядела информация о том, что в отличие от Касперовича родственники президента СБР Драчева имели аккредитации.

— Если бы я был президентом СБР, тоже привез бы всех своих родственников. Это такая общемировая практика. Они не занимали чьи-то места. Они сидели в випе. Это буря в стакане воды. Ну родственники Драчева, ну и что? Драчев — олимпийский призер, чемпион мира, обладатель Кубка мира. Взял и привез свою семью. Могу сказать только то, что он молодец. Я бы так же сделал.

— Несколько дней назад вы написали в своем телеграм-канале с явным намеком: «Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» После этого в одном из изданий вышел материал о том, что этим высказыванием вы могли спровоцировать итальянские власти начать то самое расследование.

— Автор этой заметки — некомпетентный дурак. Это мое оценочное суждение. Очень много людей на моей фамилии хотят поднять свои тиражи. Поэтому я могу им только пожелать удачи. На самом деле мне лестно, когда про меня пишут. Агентом карабинеров меня еще никто не называл. Поэтому ничего, кроме улыбки, у меня эта статья вызвать не может. Чем больше статей, тем лучше. У нас в шоу-бизнесе все так устроено: вся эта движуха, хайп работают на мою популярность, на увеличение моей рыночной стоимости и на мое бесконечное телевизионное счастье. Поэтому пусть пишут.



— Могли бы вы пояснить конкретнее, что вы имели в виду, говоря это про Касперовича?

— Что я сказал, то и имел в виду.

— В ней был намек на то, что Касперович может быть причастен к дисквалификации Логинова из-за допинга?

— Ну если он личный тренер? Я поэтому и задавал вопрос, что, может быть, он знает, как в организм Александра попал ЭПО. Мне кажется, это нормальный вопрос для журналиста. Я точно так же могу задать вопрос к руководителю СБР на тот момент (Михаил Прохоров. — Ред.), тренерам сборной или врачам. Кто несет за это ответственность?

— Прав ли сам Логинов, что продолжает молчать о ситуации со своим допингом и не выдает тех, кто к этому причастен? Возможно, что и отношение к нему со стороны иностранных спортсменов было бы другим.

— Логинов уже достаточно об этом сказал. Александр находится в той ситуации, когда мы все должны вокруг него сплотиться. Если он уйдет, это будет огромная потеря не только для российского, но и для мирового биатлона. Досадно, что он не бежал масс-старт. Здесь его иностранные коллеги отлично справились с задачей выбить одного из конкурентов. Но наше дело — продолжать выступать. Александр сейчас бегает чистым. Я желаю ему всяческих удач и надеюсь, что он еще намылит шею своим соперниками уже на следующих этапах Кубка мира.

