В IT со школьной парты: комфортное погружение в мир высоких технологий

Весь август в Академии ведется набор на курс программирования для детей, который начнется осенью. Учеников ждет погружение в мир современных технологий. На основе полученных знаний дети смогут проектировать мобильные игровые приложения и разрабатывать сайты, программировать на языке Python, делать 2D- и 3D-игры, а также создавать анимацию. Еще они познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и принципами диджитал-арта, узнают, как создавать робота LEGO и гаджеты для «умного дома». Отдельного внимания заслуживают фото- и видеолаборатория: здесь ребята получат навыки съемки, монтажа и продвижения контента в социальных сетях.

