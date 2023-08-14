В IT со школьной парты: комфортное погружение в мир высоких технологий
Как попасть в IT уже с детства и заложить основу успешного будущего? Отвечают специалисты приемной комиссии Компьютерной Академии ТОП.
Профессии в области информационных технологий входят в топ востребованных и перспективных. Сейчас IT-обучение доступно не только взрослым, но и детям — благодаря специальным курсам, интерактивным занятиям и новым технологиям. Где научиться? В Компьютерной Академии TOP.
По оценке ООН и ЮНЕСКО, это лучшая программа подготовки детей к будущему. Она охватывает практически все современные тренды в области IT.
Весь август в Академии ведется набор на курс программирования для детей, который начнется осенью. Учеников ждет погружение в мир современных технологий. На основе полученных знаний дети смогут проектировать мобильные игровые приложения и разрабатывать сайты, программировать на языке Python, делать 2D- и 3D-игры, а также создавать анимацию. Еще они познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и принципами диджитал-арта, узнают, как создавать робота LEGO и гаджеты для «умного дома». Отдельного внимания заслуживают фото- и видеолаборатория: здесь ребята получат навыки съемки, монтажа и продвижения контента в социальных сетях.
Программа подойдет детям от 7 до 14 лет. Все группы формируются таким образом, чтобы в классе занимались дети одного уровня знаний. Родитель всегда может узнать об успехах ребёнка в электронной системе.
Программа подойдет детям от 7 до 14 лет. Все группы формируются таким образом, чтобы в классе занимались дети одного уровня знаний. Родитель всегда может узнать об успехах ребёнка в электронной системе.
Всего предусмотрено 144 академических часа в год. Расписание разработано с учетом основного учебного процесса школьников и предполагает несколько форм обучения.
«Первый шаг» рассчитан на юных программистов — от 7 до 8 лет. В программе учитываются возрастные особенности и уровень развития младших школьников. Очные уроки проходят в аудиториях 1 раз в неделю по 2 академических часа.
Для детей более старшего возраста — от 9 до 14 лет — есть форма обучения в будни или выходные дни. Уроки проходят 1–2 раз в неделю в зависимости от выбранного расписания. Ребята посещают очные занятия, находятся в комьюнити увлеченных сверстников и преподавателей. Создатели курса считают это важным фактором для социализации и развития навыков работы в команде, которые пригодятся каждому IT-специалисту в будущем.
Полная программа курса представлена на официальном сайте Академии. Здесь вы можете оставить заявку на обучение.
Приглашаем детей и родителей на День открытых дверей в Компьютерную Академию TOП!
С 19 по 22 августа мы открываем двери для всех, кто хочет поближе познакомиться с программами обучения для детей от 7 до 14 лет. Выберите удобный для вас филиал и оставьте заявку у нас на сайте. Все участники смогут сдать вступительное тестирование для поступления в Академию!
С 19 по 22 августа мы открываем двери для всех, кто хочет поближе познакомиться с программами обучения для детей от 7 до 14 лет. Выберите удобный для вас филиал и оставьте заявку у нас на сайте. Все участники смогут сдать вступительное тестирование для поступления в Академию!
Приглашаем детей и родителей на День открытых дверей в Компьютерную Академию TOП!
С 19 по 22 августа мы открываем двери для всех, кто хочет поближе познакомиться с программами обучения для детей от 7 до 14 лет. Выберите удобный для вас филиал и оставьте заявку у нас на сайте. Все участники смогут сдать вступительное тестирование для поступления в Академию!
С 19 по 22 августа мы открываем двери для всех, кто хочет поближе познакомиться с программами обучения для детей от 7 до 14 лет. Выберите удобный для вас филиал и оставьте заявку у нас на сайте. Все участники смогут сдать вступительное тестирование для поступления в Академию!
Убедитесь сами, что мир IT — это залог счастливого и интересного будущего. Нужны только желание ученика и современный подход к обучению. Если хотите, чтобы ваш ребенок грамотно реализовывал свой интерес к компьютерным технологиям, — ждем вас!
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года
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Фото предоставлены пресс-службой ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
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Фото предоставлены пресс-службой ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
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