От стендапа до слипбокса. Как устроиться на работу в современный офис

Точка — финтех-компания. Она создает решения для бизнеса, которые помогают избавиться от рутины и вести дела более эффективно. В ее арсенале уже более 60 продуктов. Основной — банк для предпринимателей и предприятий. Офис в БЦ «Атлас-сити» у метро «Московские ворота» — штаб-квартира проекта на Северо-Западе.

