От стендапа до слипбокса. Как устроиться на работу в современный офис
Место, где хочется работать: Точка открыла офис в Петербурге. На это классное пространство — большие планы. Воплощать их в жизнь предстоит молодой креативной команде, к которой есть шанс присоединиться.
Точка — финтех-компания. Она создает решения для бизнеса, которые помогают избавиться от рутины и вести дела более эффективно. В ее арсенале уже более 60 продуктов. Основной — банк для предпринимателей и предприятий. Офис в БЦ «Атлас-сити» у метро «Московские ворота» — штаб-квартира проекта на Северо-Западе.
Такой вопрос поневоле задаешь, глядя на скандинавский интерьер в натуральных оттенках с оригинальной обстановкой вместо офисных столов. Еще больше удивляешься, узнав, что дизайн мебели создавали специально для нового дома Точки. И результат получился особенный — вдохновляющий, «живой». Именно такой подходит команде с нетривиальным взглядом на бизнес.
…Это представительство федеральной компании или уютная гостиная в отеле?
8 фишек офиса Точки в Петербурге
- Разные типы посадки:рабочие кабинки, круглые столы, разделители, рабочие места с несколькими мониторами, высокие столы и т.д.
- Большие рабочие зоны, разделенные между собой:каждому будет комфортно работать, офис не превратится в «человейник».
- Много переговорок:общаться с партнерами, не мешая друг другу, — реально.
- Pet-friendly-пространство:можно взять с собой питомца на работу.
- Стендап- зона для всех мероприятий:за 15 минут можно с чашкой кофе обсудить планы на день, подвести итоги проекта — словом, сделать рабочий процесс более прозрачным и динамичным.
- Пространство, в котором хватит места на 200 человек:новый офис примет не только менеджеров по продажам, но и другие смешанные команды.
- 2 слипбокса:да-да, вам не померещилось — компактные места для отдыха и даже сна. Признайтесь, вы тоже об этом мечтали?
- Спортзал с душем и раздевалкой:сотрудникам всегда хватит времени на себя.
Тем, кто хочет работать в таком офисе и расти вместе с командой Точки, советуем заглянуть в вакансии. Их много — как для начинающих специалистов, так и для состоявшихся профессионалов.
И, пожалуй, последнее: ходить в офис Точки, даже такой модный, необязательно — можно выбрать удаленку или гибридный формат, если так комфортнее. Главное — показать результат.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 4167