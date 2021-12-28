КАК СУПЕРСКЛАД СДЕЛАЕТ ФРУКТЫ С ОВОЩАМИ БЛИЖЕ И СВЕЖЕЕ

— Проект рассчитан на всех участников плодоовощного рынка, импортеров, местных фермеров, представителей ретейла, розничных продавцов – в этом преимущество ОРЦ по сравнению с обычными складскими или логистическими центрами.



Мы долго готовились, прежде чем начать его строительство, консультировались с нашими партерами – крупнейшими арендаторами-поставщиками плодово-овощной продукции, представителями ретейла, фермерами, чтобы сделать действительно что-то стоящее и полезное. Затем долго выбирали место, ведь логистика один из ключевых факторов эффективности любого агропарка. В итоге нашли отличный участок в 5 км от КАД в московском направлении, и сейчас очень довольны расположением. Разработали дорожную инфраструктуру внутри и около ОРЦ, спроектировали удобные подъездные пути, разграничив маршруты пассажирского и грузового транспорта во избежание пробок. Стоит отметить, что сам проект Агропарка претерпел очень много изменений, первоначальный вариант сильно отличался от того, что мы реализуем сейчас. И все благодаря совместной работе с партнерами. Надеемся, что корпуса, которые строятся, смогут удовлетворить потребности рынка.

