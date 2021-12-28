В скором времени в Петербурге начнет работать особый логистический центр «Агропарк НАРТ». Благодаря ему и зарубежная экзотика, и урожай с наших полей будут добираться до потребителя в лучшем виде и без лишних посредников.
КАК СУПЕРСКЛАД СДЕЛАЕТ ФРУКТЫ С ОВОЩАМИ БЛИЖЕ И СВЕЖЕЕ
Оптово-распределительный центр находится в паре километров от КАД в московском направлении, недалеко от Софийской улицы. Его начали строить в 2019 году, а завершение проекта запланировано на 2023-й. Запуск комплекса будет проходить в четыре этапа. Первая очередь площадью 40 тыс. кв. м уже полностью занята: заключены соглашения со всеми ее арендаторами.
Торгуют все!
Агропарк — уникальное пространство, в котором найдут друг друга все, кто продает и покупает овощи и фрукты. Здесь импортеры, российские производители и местные фермеры будут хранить и предлагать продукцию, а сетевой ретейл, розница и даже простые горожане — приобретать все нужное в одном месте.
После завершения строительства в «Агропарке НАРТ» на площади 150 тыс. кв. м можно будет хранить около 2,5 млн тонн товара, а его пропускная способность составит около 4000 грузовых машин в день. Логистический узел такого масштаба должен улучшить снабжение всего Северо-Запада. Фрукты и овощи будут намного быстрее проходить путь от импортеров и производителей до нашего стола. Благодаря современным технологиям хранения и отсутствию лишних перекупщиков они сохранят свежесть и привлекательный вид.
Климат-контроль для фруктов
Оптово-распределительный центр не зря называют многофункциональным. В нем есть практически все, что может понадобиться участникам плодоовощного бизнеса. И сверх того — несколько неожиданных, но очень полезных дополнений.
Важная часть агропарка — склады длительного хранения. Каждому товару выделяют помещение, где поддерживаются газовая среда, температура и влажность, подходящие именно для него. В производственном комплексе будут действовать «мини-заводы», перерабатывающие не только фрукты и овощи, но также ягоды и зелень. Отдельное место будет отведено для логистики продуктов категорий фреш и ультрафреш. Срок годности первых обычно составляет от 3 до 20 дней, вторых — от нескольких часов до 2−3 дней.
Торговые ряды
Особые торговые ряды создадут для фермеров. Здесь они смогут в любое время года продавать урожай прямо с транспорта, не перемещая его на склад. Для этого в павильонах установят докшелторы — специальные шлюзы, которые позволяют герметично соединить кузов машины и помещение.
Торговая галерея
Отдельная торговая галерея будет предназначена для покупателей, которых интересуют небольшие партии или просто килограмм-другой полезной зелени к домашнему столу. Здесь даже планируют продавать рыбу и мясо. В галерее предусмотрены места для организации мастерских, ресторанов национальной и авторской кухни, проведения семинаров и выставок, активного семейного досуга.
Бизнес-центр
И, наконец, в бизнес-центре агропарка будет собрана вся инфраструктура, необходимая участникам рынка. Они смогут снять офис класса А или поселиться в местном отеле, воспользоваться банковскими и брокерскими услугами, провести таможенное оформление. Здесь же расположится зал для конференций.
Государственное значение
Оптово-распределительный центр создается двумя петербургскими компаниями: «НАРТ» владеет и управляет крупной плодоовощной базой на Софийской улице, а «Пулинвест» занимается импортом фруктов. Они реализуют проект на собственные средства и за счет льготного кредитования по программе Министерства сельского хозяйства.
Во время Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума 2021 года соучредители подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией города. Для последней агропарк — это способ ускорить развитие регионального сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность. Кроме того, новый логистический центр позволит собирать больше налогов и создаст примерно 2500 рабочих мест.
Общая площадь агропарка составляет около 65 га. Первая очередь уже готова. Активно ведется строительство второй — на 33 тыс. кв. м. Параллельно идет проектирование и подготовка к строительству третьей — на 54 тыс. кв.м.
— Проект рассчитан на всех участников плодоовощного рынка, импортеров, местных фермеров, представителей ретейла, розничных продавцов – в этом преимущество ОРЦ по сравнению с обычными складскими или логистическими центрами.
Мы долго готовились, прежде чем начать его строительство, консультировались с нашими партерами – крупнейшими арендаторами-поставщиками плодово-овощной продукции, представителями ретейла, фермерами, чтобы сделать действительно что-то стоящее и полезное. Затем долго выбирали место, ведь логистика один из ключевых факторов эффективности любого агропарка. В итоге нашли отличный участок в 5 км от КАД в московском направлении, и сейчас очень довольны расположением. Разработали дорожную инфраструктуру внутри и около ОРЦ, спроектировали удобные подъездные пути, разграничив маршруты пассажирского и грузового транспорта во избежание пробок. Стоит отметить, что сам проект Агропарка претерпел очень много изменений, первоначальный вариант сильно отличался от того, что мы реализуем сейчас. И все благодаря совместной работе с партнерами. Надеемся, что корпуса, которые строятся, смогут удовлетворить потребности рынка.
Руслан Мисиков, соучредитель Агропарка НАРТ
— Я давно занимаюсь именно импортом фруктов и овощей, и тут мой накопленный опыт в этом направлении сыграл большую роль. Это и умение взаимодействовать с иностранными поставщиками, имеющими различный менталитет и отличную от российского структуру бизнеса. Это и ежегодное участие в международных выставках, и понимание проблем рынка и умение их решать. Все это подтолкнуло на создание современной, инновационной площадки, которая имеет огромный потенциал и в перспективе позволит обеспечить весь Северо-Западный регион плодовоовощной и фермерской продукцией.