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4 факта о кондиционерах, которые вы могли не знать
Как бы вы описали типичную питерскую погоду? Прохладно, пасмурно и мелкий дождик? Лето 2021 года напомнило: все это стереотипы — никто не застрахован от бесконечных плюс тридцать с температурными рекордами исторических масштабов. Неудивительно, что петербуржцы все чаще включают в свои планы установку кондиционера, затевая ремонт. Мы собрали несколько подсказок, которые будут полезны при поисках подходящего устройства.
01
Кондиционер лучше покупать, когда прохладно
Старинное правило про подготовку саней летом, а телеги — зимой до сих пор работает. Если спрос на товар сильно меняется в течение года, то стоит приобретать его в «несезон». С кондиционерами (сплит-системами) это особенно важно. Летом стоимость монтажа поднимается вместе со столбиком термометра, а срок ожидания может растянуться на несколько недель. Так что намного удобнее запланировать установку на холодное время. Кондиционер можно даже подарить на Новый год — себе или близким. Вот уж точно никто не скажет, что подарок банальный или бесполезный.
Когда на улице до минус пяти,
сплит-система отлично заменит
обогреватель
Если отопление еще не включили, уже отключили или просто батареи едва теплые, устройство, обычно создающее прохладу, готово вас согреть. И одновременно — сэкономить электричество. Производители подсчитали: когда температура за окном выше минус пяти, современный кондиционер отдает в комнату примерно 3,6 кВт тепла на 1 кВт потребляемой мощности. У обогревателей этот показатель обычно равняется тому же 1 кВт.
02
03
Кондиционеры бывают инверторными и постоянной производительности
Они, в первую очередь, отличаются тем, как функционирует компрессор, отвечающий за циркуляцию холодильного агента внутри устройства. Представьте, что в жаркий день вы решили снизить температуру в комнате до +24 °С. Компрессор в кондиционере постоянной производительности будет непрерывно работать на полной мощности и выключится, когда нужный градус будет достигнут. Через некоторое время, когда температура в помещении повысится, он возобновит работу, а потом снова остановится. Компрессор в инверторном кондиционере тоже стартует на 100-процентной мощности и доводит температуру до комфортного уровня. Но после этого он не отключается, а постепенно то снижает, то повышает производительность, чтобы в помещении все время было +24 °С.
Интересно, что бренд LESSAR не только стремится сделать свою продукцию «зеленой», но и напрямую участвует в защите природного разнообразия. С конца 2019 года он поддерживает программу по сохранению амурских тигров, запущенную Всемирным фондом дикой природы (WWF). Чтобы оберегать редких хищников, необходимо создавать охраняемые территории, восстанавливать численность копытных в местах их обитания, а также обеспечивать работу антибраконьерских и противопожарных бригад. Бренд LESSAR участвует в программе WWF, следуя корпоративной миссии «В гармонии с природой».
Это самый доступный по цене кондиционер среди бытовых сплит-систем LESSAR.

Подходит для помещений площадью от 22 до 100 кв.м.

Компрессор на основе японских технологий обеспечивает бесперебойную работу сплит-системы.

Микропроцессор контролирует режим работы и состояние устройства.

Компактный внутренний блок системы не займет много места на стене.

Универсальный, гармоничный дизайн хорошо сочетается с большинством интерьеров.
Подходит для помещений площадью от 26 до 73 кв. м.

Создает объемный воздушный поток, подаваемый сразу в четырех направлениях.

Энергоэффективность соответствует самым строгим европейским стандартам.

Сохраняет заданные настройки даже в случае перебоев с электропитанием.

Предусмотрен встроенный ионизатор воздуха.

Если добавить Wi-Fi-модуль, кондиционером можно управлять удаленно, со смартфона.
COOL+
FLEXCOOL
COOL+
FLEXCOOL
Можно выбрать экологичную сплит-систему
Для этого нужно обратить внимание на ее энергоэффективность, уровень которой маркируется латинскими буквами от А (самый высокий) до G (самый низкий). В серии COOL+ преобладают модели с отметкой A. У кондиционеров FLEXCOOL показатель соответствует A++ в режиме охлаждения и A+ при работе на обогрев.

Другой важный момент: какой именно хладагент используется в кондиционере. LESSAR, например, следуя международному тренду, применяет в бытовых инверторных системах более экологичный хладагент R32. Его потенциал глобального потепления (ПГП) примерно в три раза меньше, чем у R410A, другого популярного хладагента.
04
Какой же тип выбрать? Надо сказать, что поклонники есть у каждого, поэтому обычно производители предлагают и то, и другое. Например, у популярного на российском рынке бренда LESSAR есть как бюджетная серия постоянной производительности COOL+, так и инверторные модели FLEXCOOL, более дорогие и энергоэффективные. Давайте посмотрим, какие плюсы есть у каждой из них.
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Материал подготовлен специально для Торгового Дома КЛИМАТПРОФ.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Торгового Дома КЛИМАТПРОФ
Дизайнер: Заира Гамисония

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