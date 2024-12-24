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Происшествия Петербурженку, вонзившую нож в сердце мужа, отправили в колонию

Петербурженку, вонзившую нож в сердце мужа, отправили в колонию

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6 комментариев

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Елене Лощаковой, которую обвиняли в убийстве мужа. Женщина с десяток раз вонзила нож ему в грудь, но настаивала, что убивать не хотела.

Суд установил, что в ночь с 18 на 19 февраля нетрезвая Лощакова, пребывая в квартире на улице Корнея Чуковского, во время ссоры не менее 10 раз ударила мужа ножом в область груди, головы и шеи и раза три — в левую руку. Также она толкнула мужчину, из-за чего тот ударился о мебель, в том числе грудью, сообщает 24 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимая вину признала, но пояснила, что умысла убивать супруга у нее не было. Первоначально женщина рассказывала полиции, что защищалась. О случившемся она сама сообщила правоохранителям.

Лощакову признали виновной в умышленном убийстве и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Комментарии
6
firma
12 минут
7,5 общего, это через два года может подаваться на УДО, или уже сейчас, если забеременела в СИЗО. Непропорционально жестокое наказание
Гость
48 минут
7.5 лет? За такое надо лет 20 давать. Убийство с особой жестокостью. Что так мало дали?
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