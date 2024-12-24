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Доброе дело Подарок на Новый год — здоровье. Семилетнему петербуржцу требуется помощь, чтобы встать на ноги

Подарок на Новый год — здоровье. Семилетнему петербуржцу требуется помощь, чтобы встать на ноги

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Фонд «Алёша» благодарит читателей «Фонтанки» за помощь и просит совершить предновогоднее чудо — помочь маленькому петербуржцу в борьбе с болезнью.

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» и читатели «Фонтанки» — многолетние друзья. Уже больше десяти лет совместными усилиями читатели городского информационного портала и фонд спасают детские жизни.

«Фонд очень ценит эту дружбу и никогда не устанет благодарить вас, читателей „Фонтанки“, за доброе сердце. Сейчас, в конце 2024 года, „Алёша“ поздравляет вас с наступающим Новым годом, желает здоровья, процветания и говорит искреннее спасибо. Без вашего неравнодушия и отзывчивости мир был бы намного темнее!» — поблагодарили наших читателей сотрудники фонда.

В этом году вместе с фондом «Алёша» читатели «Фонтанки» приняли участие в сборе средств на лечение девяти тяжелобольных детей. Какие-то детки ещё готовятся к лечению, а другие получают или уже получили его.

С лобика Ксюши Голубёнковой удалили большую часть невуса, грозившего малышке онкологией. Саша Васильев прошёл курс реабилитации, показав отличные результаты. Варя Хижникова получила необходимый ей для восстановления тренажёр. И это только часть чудес, ставших реальностью благодаря неравнодушным читателям. Узнать о судьбе всех малышей, которым удалось помочь, можно на сайте фонда «Алёша» в разделе «Спасённые дети».

Также вместе с фондом в уходящем году читатели «Фонтанки» принимали активное участие в акциях, позволивших спасти десятки детей. В «Алёше» особо выделили акцию «Дети вместо цветов»: в ходе неё в этом году удалось собрать более тридцати миллионов рублей. Эти средства были направлены на лечение 24 тяжелобольных детей.

А прямо сейчас многие читатели «Фонтанки» активно поддерживают предновогодний проект фонда — «Ёлочка, гори!». Он создан для того, чтобы к Новому году совместными усилиями сделать настоящее чудо — подарить детям здоровье и жизнь. Среди тех, кто нуждается в помощи, есть и маленькие петербуржцы.

Один из них — семилетний Марк Наумов. У него врождённый порок — артрогрипоз суставов нижних конечностей. Суставы ног Марка недостаточно подвижны, а мышцы на ногах недоразвиты. Поразила болезнь и спинной мозг ребёнка. Из-за артрогрипоза мальчик не может ходить. Ребёнок уже перенёс более десяти операций. В их числе сложная и болезненная сухожильно-мышечная пластика с использованием аппарата Илизарова.

В 2024 году мальчику провели последние две операции на стопы. Они дают Марку шанс начать ходить. Но чтобы воспользоваться этим шансом, нужно дальнейшее восстановительное лечение. Для мальчика уже разработан план лечения и индивидуальная программа профессиональной медицинской реабилитации. Общая стоимость лечения — 236 400 рублей. Мама Марка воспитывает ребёнка одна, для неё это неподъёмная сумма. Поэтому, надеясь на доброту человеческих сердец, женщина обратилась в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

На данный момент собрано около 50% от необходимой суммы. Осталось собрать чуть больше 125 тысяч рублей.

«Эта сумма отделяет мальчика, прошедшего уже через множество испытаний, от заветной мечты — начать ходить. Помочь случиться новогоднему чуду может каждый из вас!» — обратились сотрудники фонда.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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