«Самый ценный подарок на Новый год — жизнь!» Фонд «Алёша» запустил предновогоднюю акцию в помощь больным детям

В преддверии новогодних праздников петербургский благотворительный фонд «Алёша» запустил традиционный проект «Ёлочка, гори!» Он создан для того, чтобы помочь тяжелобольным детям получить на Новый год самый ценный подарок — жизнь.
Акция продлится весь декабрь. Символ проекта — сама новогодняя ёлочка. Её можно увидеть на официальной странице проекта.
«Но это не простая новогодняя ёлка, а по-настоящему чудесная, ведь главное украшение этой ели — закрытые сборы средств на лечение детей. Чем больше детских жизней спасено, тем более нарядным и ярким становится новогоднее дерево. Только доброта и неравнодушие могут позволить увидеть волшебную ёлку к Новому году во всей красе!» — говорят в фонде.
Принять участие в акции могут все желающие. Для этого надо перейти на официальную страницу проекта, выбрать, кому из детей вы хотите помочь, и сделать пожертвование. В ответ на электронную почту вам придёт особенный, трогательный подарок — нарисованная спасённым вами ребёнком открытка. А сделав несколько пожертвований, вы сможете собрать целую коллекцию новогодних открыток.
В фонде рассказали, что в прошлом году в рамках проекта «Ёлочка, гори!» удалось спасти жизнь 38 детям.
«Тогда для этих детей Новый год стал сказкой! Фонд „Алёша“ верит, что в этом году сказка продолжится, и волшебная ёлка будет сиять ещё более ярко с вашей помощью. Совместными усилиями можно сделать реальностью даже то, что кажется невозможным. Читатели „Фонтанки“ всегда с готовностью откликались на добрые инициативы фонда, помогали подопечным „Алёши“ даже в самых сложных ситуациях. Фонд „Алёша“ благодарит читателей „Фонтанки“ и надеется, что и в этот раз они не останутся в стороне и помогут новогоднему чуду свершиться!» — выразили надежду сотрудники благотворительного фонда.