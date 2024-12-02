«Самый ценный подарок на Новый год — жизнь!» Фонд «Алёша» запустил предновогоднюю акцию в помощь больным детям

Источник: БФ «Алёша»







В преддверии новогодних праздников петербургский благотворительный фонд «Алёша» запустил традиционный проект «Ёлочка, гори!» Он создан для того, чтобы помочь тяжелобольным детям получить на Новый год самый ценный подарок — жизнь.

Акция продлится весь декабрь. Символ проекта — сама новогодняя ёлочка. Её можно увидеть на официальной странице проекта.

«Но это не простая новогодняя ёлка, а по-настоящему чудесная, ведь главное украшение этой ели — закрытые сборы средств на лечение детей. Чем больше детских жизней спасено, тем более нарядным и ярким становится новогоднее дерево. Только доброта и неравнодушие могут позволить увидеть волшебную ёлку к Новому году во всей красе!» — говорят в фонде.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого надо перейти на официальную страницу проекта, выбрать, кому из детей вы хотите помочь, и сделать пожертвование. В ответ на электронную почту вам придёт особенный, трогательный подарок — нарисованная спасённым вами ребёнком открытка. А сделав несколько пожертвований, вы сможете собрать целую коллекцию новогодних открыток.

В фонде рассказали, что в прошлом году в рамках проекта «Ёлочка, гори!» удалось спасти жизнь 38 детям.