«Чтобы не потерять наработанные упорным трудом навыки». Маленькому петербуржцу требуется помощь

У Саши ДЦП. С самого рождения мальчик борется с этим недугом и достиг больших успехов. Чтобы не растерять приобретённые навыки и научиться новым, мальчику необходимо регулярно проходить курсы реабилитации. Однако у семьи уже иссякли финансовые возможности.

Саша появился на свет восемь лет назад раньше срока. Несмотря на нормальное течение беременности, маме малыша пришлось делать экстренное кесарево сечение. Почти сразу после рождения крошечного Сашу перевели в отделение интенсивной терапии, где целых пять дней дыхание малыша поддерживал аппарат ИВЛ. Такого развития событий в семье не ожидал никто.

Мама Саши до сих пор вспоминает, как её новорождённый малыш лежал в кувезе для недоношенных, весь в разных трубочках и проводках. Мальчик был таким крохотным и беззащитным. Всё, что мог младенец, — это беззвучно плакать. Так продолжалось неделю.

Неделя в реанимации показалась родителям Саши настоящей вечностью, но маленький петербуржец отчаянно боролся за жизнь, и у него получилось: малыш смог дышать самостоятельно. К сожалению, тяжёлое появление на свет не прошло бесследно. Ближе к году Саше поставили диагноз: органическое поражение головного мозга, детский церебральный паралич. К тому времени единственное, что он мог, — это держать голову.



У Саши нет проблем с интеллектом, однако из-за своего диагноза ребёнок до сих пор не умеет разговаривать. Зато он научился сидеть с поддержкой, ползать, самостоятельно брать в руки предметы и тренироваться ходить в ходунках. С близкими мальчик общается через айтрекер — устройство, позволяющее отслеживать движения глаз.

