Мечта — двигаться без боли. 10-летняя Варя надеется на помощь неравнодушных людей

Источник: семейный архив







У Вари врождённый порок развития левой ноги — она короче правой на несколько сантиметров. Девочка перенесла восемь сложных операций, но она по-прежнему не может нормально ходить: сложно удерживать равновесие, нога постоянно болит. Врачи предложили попробовать занятия на виброплатформе, и они дали положительный результат. Однако такая реабилитация слишком дорогая. Платформу можно купить и для домашних занятий, но это тоже семье не по карману.

Варя Хижникова, 10 лет.

Врожденный порок левой конечности: укорочение бедра, голени, фибулярная гемимелия, деформация левой стопы.

Требуется вибротренажёр. Стоимость 680 000 руб. Не хватает 491 467 руб.

Варя была долгожданным ребёнком. К ней готовились, родители очень хотели, чтобы их вторым ребёнком была именно доченька. Но сразу после родов мама Вари, Алёна, осматривая малышку, заметила, что одна ножка у неё заметно короче другой. Это был шок. Три месяца пришлось ждать окончательного вердикта врачей: фибулярная гемимелия, врожденный продольный дефект нижних конечностей. У ребёнка отсутствовала малоберцовая кость в левой ноге, а стопа Вари была сильно деформирована.

Этот диагноз поделил жизнь Хижниковых на «до» и «после». Родители Вари делали всё возможное, чтобы облегчить состояние дочери. Ортопедические массажи, кинезиотейпирование, озокеритовые аппликации — всё это стало каждодневной рутиной. Но несмотря на приложенные усилия, состояние Вари только ухудшалось: уже к трём годам длина ножек малышки разнилась на восемь сантиметров. Стало понятно, что нужно искать более действенное лечение. В поисках его Хижниковы переехали из далёкого Барнаула в Санкт-Петербург. Здесь, в исследовательском центре им. Г. И. Турнера, для Вари начались постоянные реабилитации.

Когда девочке было пять лет, родители решились исправлять ситуацию более радикальными методами. За три года Варя перенесла восемь операций по удлинению конечности и исправлению ступни: кости рассекали и скрепляли пластинами, спицами, винтами, ножку вытягивали с помощью аппарата Илизарова. Всё это неизбежно сказывалось на состоянии мышечной ткани и кожных покровов ребёнка. Сейчас нога Вари в шрамах и рубцах, а мышцы на ней слабы. Девочке сложно ходить, удерживать равновесие, нога постоянно отекает и болит.

Но в феврале этого года Варе предложили попробовать новую для неё методику реабилитации – занятия на виброплатформе. И такое лечение дало результаты: ножка окрепла, боли в суставах уменьшились, ходьба стала даваться проще. Занятия на виброплатформе – единственный шанс для девочки на движение без боли.

Но в реацентре эти занятия стоят слишком дорого — 120 тысяч рублей в месяц. Однако вибротренажёр можно купить и для домашнего использования. Его стоимость — 680 тысяч рублей. К сожалению, этих средств у семьи Вари нет, поэтому с надеждой на помощь добрых людей родители обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент нужно собрать ещё 491 467 рублей.

Организм Вари находится в фазе активного роста, но деформированная нога не успевает за здоровой, поэтому разница в длине продолжает увеличиваться. Каждый день, проведённый без тренировки, делает девочку на шаг дальше от мечты — двигаться без боли и без специальной обуви.