Массовый выброс дельфинов зафиксировали недалеко от Анапы после разлива мазута

На пляже Алексино в Новороссийске, в 60-70 км от Анапы, сегодня очевидцы обнаружили 8 свежих тел дельфинов-азовок без внешних видимых следов мазута, сообщили 23 декабря в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» . Шесть животных были на берегу, два — в воде. Семь тел подтверждены фото- или видеоматериалами.

«Это — массовый выброс. Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время», — поясняют в центре. По словам экологов, для прибрежных районов Краснодарского края это крайне редкое явление и ситуация чрезвычайно тревожная.

Волонтеры центра, прибыв на место, смогли найти и осмотреть пять тел азовок — остальные унесло штормом. Это оказались два самца, две самки и самец-детеныш. Все — упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У самок были кровь и пена в горле и дыхательных путях. Специалисты отобрали пробы для исследования причин смерти животных. Ими могли стать острая интоксикация, например парами мазута или отравленной рыбой либо водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии.