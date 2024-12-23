Массовый выброс дельфинов зафиксировали недалеко от Анапы после разлива мазута

Экологи фиксируют случай массового выброса дельфинов на берег в Краснодарском крае. Свежие тела китообразных очевидцы обнаружили в нескольких десятках километров от Анапы.
На пляже Алексино в Новороссийске, в 60-70 км от Анапы, сегодня очевидцы обнаружили 8 свежих тел дельфинов-азовок без внешних видимых следов мазута, сообщили 23 декабря в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа». Шесть животных были на берегу, два — в воде. Семь тел подтверждены фото- или видеоматериалами.
«Это — массовый выброс. Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время», — поясняют в центре. По словам экологов, для прибрежных районов Краснодарского края это крайне редкое явление и ситуация чрезвычайно тревожная.
Волонтеры центра, прибыв на место, смогли найти и осмотреть пять тел азовок — остальные унесло штормом. Это оказались два самца, две самки и самец-детеныш. Все — упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У самок были кровь и пена в горле и дыхательных путях. Специалисты отобрали пробы для исследования причин смерти животных. Ими могли стать острая интоксикация, например парами мазута или отравленной рыбой либо водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии.
Для выяснения точных причин смерти дельфинов необходимо вскрытие и расследование. Экологи поставили в известность контролирующие органы.
По данным центра, всего с 15 по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Так, недавно в станице Благовещенской обнаружили дельфина с фрагментами мазута на теле и небольшим фрагментом в дыхательных путях. Животное погибло несколько дней назад.
Напомним, утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. В море вылилось 3700 тонн нефтепродуктов из перевозимых 9200. Мазутное пятно стало относить к побережью и вскоре — выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе ввели режим ЧС. Очищать пляжи от нефтепродуктов и спасать животных и птиц вышли спасатели, волонтеры, казаки. Вечером 21 декабря режим ЧС из-за разлива мазута ввели и в Керчи. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».
«По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн», — сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании оперативного штаба в Анапе 23 декабря.
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