Глядя на прогнозы, становишься пессимистом. С чем придем к Новому году, рассказал главный синоптик Петербурга

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







До Нового года осталось девять дней. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале 23 декабря уточняет прогноз на праздничные день и ночь: «перспектив на что-то хорошее» у нас нет. Зимней сказки не будет.

«Постоянно оттягивая прогнозы на новогодние каникулы в надежде на перестройку в атмосфере, понимаешь, что чем ближе мы подходим к Новому году, тем устойчивее становятся среднесрочные модельные прогнозы. А смотря на них, становишься пессимистом», — признается Колесов.

В оставшиеся дни декабря в городе ожидается преимущественно теплая погода с небольшими колебаниями от слабого минуса (0…-2 градуса) до более внушительного плюса (0…+5 градусов). Циклоны продолжат управлять погодой, и во вторник вместе с небольшим похолоданием снова придет снег. Но уже к середине недели вернётся плюсовая температура, и снег исчезнет.

«Даже при повышении атмосферного давления, а над Европейской территорией стоит антициклон, над Скандинавией и Балтикой сохраняется западный перенос, дорога для поступления теплого воздуха с Атлантики», — поясняет Колесов.

Поэтому 26 и 27 декабря в городе будет очень тепло. С 27 на 28 декабря возможно небольшое похолодание, а затем опять очень тепло 29–31 декабря. Вероятность снега минимальна, поскольку осадки будут идти в виде дождя. Только местами в Ленинградской области может быть снег.

«Теперь надо надеяться только на чудо после Нового года», — резюмирует Колесов.

На прошлой неделе Колесов рассказывал «Фонтанке», что в Новый год ожидается тёплая погода, но подробностей не было.



