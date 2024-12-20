Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Всё сейчас меняется каждый день»: синоптик Колесов — о том, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

«Всё сейчас меняется каждый день»: синоптик Колесов — о том, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

4 340
7 комментариев
Источник:

Погода за последние две недели меняется достаточно быстро и резко. Прогнозы на новогоднюю ночь пока примерные, но всё же они есть. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 20 декабря сообщил «Фонтанке», что Новый год Северная столица встретит тепло.

«Сейчас у нас каждый день меняется всё — то плюс, то минус. Циклон идет то севернее, то южнее. Скорее всего, в Новый год будет тепло. Пока прогнозируемая температура колеблется от минус пяти до плюс трех. Много циклонов идут, они влияют на показатели», — сказал Колесов.

Ждать ли снега в новогоднюю ночь, пока непонятно. Вечером 19 декабря в город пришла оттепель с ледяным дождем. Перепад температур на этой неделе произошел из-за циклона с центром над Финляндией. В субботу нас ждет небольшая минусовая температура, в воскресенье — новое потепление.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Новый год Александр Колесов
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD18
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Панкихой
53 минуты
Каждая погода благодать…
Cashmare
49 минут
вангую, температура будет в диапазоне плюс минус 20.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00