«Всё сейчас меняется каждый день»: синоптик Колесов — о том, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Погода за последние две недели меняется достаточно быстро и резко. Прогнозы на новогоднюю ночь пока примерные, но всё же они есть. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 20 декабря сообщил «Фонтанке», что Новый год Северная столица встретит тепло.

«Сейчас у нас каждый день меняется всё — то плюс, то минус. Циклон идет то севернее, то южнее. Скорее всего, в Новый год будет тепло. Пока прогнозируемая температура колеблется от минус пяти до плюс трех. Много циклонов идут, они влияют на показатели», — сказал Колесов.

Ждать ли снега в новогоднюю ночь, пока непонятно. Вечером 19 декабря в город пришла оттепель с ледяным дождем. Перепад температур на этой неделе произошел из-за циклона с центром над Финляндией. В субботу нас ждет небольшая минусовая температура, в воскресенье — новое потепление.