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Власть Песков после высказывания Трампа ответил на вопрос, реальна ли их встреча с Путиным

Песков после высказывания Трампа ответил на вопрос, реальна ли их встреча с Путиным

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5 комментариев

После высказывания Дональда Трампа о том, что он ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа. По его словам, предпосылок для организации встречи пока нет.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал Песков ТАСС.

19 декабря во время прямой линии Путин напомнил, что не виделся с Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. Тот в воскресенье процитировал слова Путина и ответил на них: «Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать».

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Дмитрий Песков Дональд Трамп Украинский конфликт
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Он думает, что каждый день уговаривать будут?
Гость
1 час
Ломается .Хочит маленькую красную машинку .
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