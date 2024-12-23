Песков после высказывания Трампа ответил на вопрос, реальна ли их встреча с Путиным

После высказывания Дональда Трампа о том, что он ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа. По его словам, предпосылок для организации встречи пока нет.

19 декабря во время прямой линии Путин напомнил, что не виделся с Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. Тот в воскресенье процитировал слова Путина и ответил на них: «Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать».