Власти объявили войну спиртному. Водка и самогон не сдаются

Во время новогодних корпоративов — самое время вспомнить о вреде алкоголя Источник: Алексей Волхонский / V1.RU







Правительство РФ одобрило новый план, направленный на снижение потребления алкоголя среди населения. Рассчитан он на период до 2030 года.

В документе подробно перечислены мероприятия (всего их 29), которые должны быть реализованы профильными ведомствами. Граждан будут, естественно, информировать о вреде алкоголя и популяризовать ЗОЖ. Подробности — в материале MSK1.RU.

Станет менее доступным

Почти треть «дорожной карты» посвящена тому, как сделать алкоголь менее доступным. План включает в себя ежегодное повышение акцизов и минимальных розничных цен на алкогольные напитки. В дополнение к этому, в конце 2025-го правительство должно решить, как еще ограничить рекламу алкогольной продукции в стране.

Среди других предложенных мер — популяризация мобильного приложения «АнтиконтрафактАлко», предназначенного для проверки подлинности спиртного.

Также планируется распространение региональной практики ограничения сроков и мест продажи алкоголя. Сейчас, напомним, самые жесткие ограничения действуют в Вологодской области: время продаж алкоголя здесь ограничено 2 часами в будние дни. Заодно регионы борются с «наливайками» в многоквартирных домах. Видимо, такую практику правительство и предлагает тиражировать.

Кроме того, в рамках борьбы с «парфюмерным» алкоголизмом могут быть ужесточены меры контроля за продажей низкокачественного алкоголя.

В распоряжении упоминается возможность введения запрета на торговлю самогонными аппаратами как в розничной, так и в дистанционной продаже, а также ограничения на рекламу самогоноварения.

Могут ввести ограничения на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.

Однако наибольший резонанс вызвало почему-то самое, казалось бы, безобидное предложение: запретить скидки на алкоголь в розницу. Пять ведомств (министерства сельского хозяйства, финансов, здравоохранения и промышленности и Роспотребнадзор) должны изучить практику применения таких скидок и подготовить предложения о возможности их запрета до 15 апреля 2025 года.

Нужны элегантные решения

Значит ли это, что в легальных магазинах больше не останется дешевого алкоголя? Этот вопрос MSK1.RU задал алкоюристу и управляющему партнеру юридической компании «Алкогольное Право» Александру Манакову.

— Для начала нужно понять, в каких случаях магазины прибегают к скидкам. Чаще всего это бывает в трех случаях. Дистрибьютор поставил в магазин продукцию по сниженной цене, с условием указания на ценниках «скидки» при продаже в розницу. Второе — непосредственное применение скидки магазином для обновления ассортимента. Третье — применение программы лояльности, дисконтной карты постоянного покупателя.

Думаю, что мера по отмене скидок при розничной продаже алкогольной продукции будет работать только при очень тонкой настройке. Ведь что такое скидка? Это маркетинговый прием — уменьшение цены для привлечения внимания к конкретной продукции, — говорит Манаков. — Если запретят применять скидки, продавцы будут использовать «цветные ценники», на которые обращаешь внимание в первую очередь, или что-то новое придумают, новые маркетинговые ходы.

— Ну так и их запретят!

— Да, государство будет вынуждено либо регулярно подстраиваться под такие ходы по мере их появлений, либо жестко запрещать.

Кстати, я замечу, что в России сейчас установлены и ежегодно обновляются минимальные розничные цены для крепкой алкогольной продукции и игристого вина (для тихих вин минимальные цены не установлены). И никакая скидка не может сделать цену ниже, чем установлена приказом Минфина.

— Вообще, в распоряжении правительства много радикальных предложений. А передовой опыт отдельных запретов хотят распространить на всю страну. Сработает? Будут меньше пить?

— Действительно, радикальных предложений много. По каждому предложению надо провести серьезный анализ: как это работает и как это может работать по всей стране. Ведь меры, которые эффективны в Якутии, не сработают в Краснодарском крае.

К примеру, в Вологодской области с марта 2025 года продавать алкоголь можно будет с 12 до 14 часов дня, то есть всего два часа в сутки. И если такая практика покажет свою эффективность в Вологде, вы можете представить подобное ограничение в Москве? Я не представляю.

Или по поводу ограничения рекламы. Крепкий алкоголь сейчас можно рекламировать лишь непосредственно в точках продаж. Если вы видите рекламу в другом месте, то это нарушение либо хитрая уловка рекламы безалкогольного напитка под тем же брендом, который производит алкоголь. В таком случае нужны не дополнительные ограничения, а более активное выявление нарушителей контролирующими органами.

И не стоит забывать про российское вино и вино из стран ЕАЭС, которые можно рекламировать в печатных периодических изданиях, в ночное время по телевизору, а также на ярмарках. За последние годы российское виноделие сделало такой качественный рывок, что его нужно поддерживать, выводить на международный уровень, делать национальным брендом. Полагаю, что ограничения в рекламе требуют элегантных решений для продолжения поддержки отечественного виноделия и сокращения рекламы крепкого алкоголя.

Самогонку не запретить?

Даже в случае запрета продажи самогонных аппаратов ситуация поменяется незначительно, если вообще поменяется. Мы же помним, что самогонные аппараты могут быть и кустарного производства. Сейчас аппараты покупают состоятельные люди в подарок или в качестве хобби, чтобы делать напитки для личного потребления.

— Хотят ведь еще запретить выкладку алкоголя в прикассовой зоне. Наверное, это снизит число импульсивных покупок, когда пошел за кефиром, а купил водки.

— Остро встанет вопрос исполнения и контроля за такими нарушениями. Что относится к прикассовой зоне, а что нет? А если магазин продает исключительно алкогольную продукцию, тогда на каком расстоянии от кассы его размещать?

Предположу, что государство придет к такому варианту: разрешат размещать алкоголь на полках только в специализированном алкогольном отделе, а не по всему залу магазина. И если крупные торговые сети к этому быстро адаптируются, то маленькие магазинчики испытают трудности.