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Происшествия Хуситы приписали себе уничтожение истребителя США над Красным морем

Хуситы приписали себе уничтожение истребителя США над Красным морем

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11 комментариев

Американский самолет-истребитель F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S Truman, был сбит над Красным морем в результате операции хуситов. Об этом 22 декабря заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, вооруженные силы хуситов, применив 8 крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов, «провели качественную операцию» и сбили истребитель.

Ранее Центральное командование США заявило, что «ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18» в результате «дружественного огня».

Оба члена экипажа самолета ВМС США F/A-18 Hornet благополучно катапультировались, один из них получил незначительные травмы.

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Хуситы Истребитель сша F/A-18
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Комментарии
11
Граждан.ский
54 минуты
Ни разу не видел хусита без российского оружия - у них есть военторг?
Гость
1 час
и убийство Кеннеди!
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