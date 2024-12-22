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Происшествия Дружественный огонь: крейсер ВМС США сбил американский истребитель

Дружественный огонь: крейсер ВМС США сбил американский истребитель

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9 комментариев

Центральное командование США заявило, что над Красным морем в результате «дружественного огня» был сбит американский истребитель. Об этом 22 декабря сообщает BBC.

«Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S Truman», — говорится в заявлении. При этом остается неясным, был ли сбитый самолет причастен к операции в Йемене, причины friendly fire не называются, а ABC News со ссылкой на американское командование, сообщившее об инциденте, уточняет, что корабли в составе одной авианосной группы остаются связанными друг с другом как радаром, так и радиосвязью.

Оба члена экипажа самолета ВМС США F/A-18 Hornet благополучно катапультировались, один из них получил незначительные травмы.

Инцидент произошел после того, как США нанесли серию авиаударов по складу ракет и командным пунктам в йеменской столице Сане, которые управлялись поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами. Удары были направлены на «нарушение и ослабление операций хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе».

Американские военные также заявили, что нанесли удары по «множеству беспилотных летательных аппаратов хуситов одностороннего действия или беспилотников, а также по противокорабельной крылатой ракете над Красным морем», используя «средства ВВС и ВМС США, включая истребители F/A-18».

Хуситы — поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, контролирующая северо-запад Йемена. Формирования начали нападать на израильские и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

С ноября 2023 года ракетные атаки хуситов потопили два судна в Красном море и повредили другие. Они утверждали, часто ложно, что их целями являются только суда, связанные с Израилем, США или Великобританией.

В декабре прошлого года США, Великобритания и 12 других стран начали операцию «Страж процветания» для защиты судоходных путей Красного моря от атак.

В ноябре хуситы также атаковали три американских военных корабля в Красном и Аравийском морях.

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ВМС США Сбит истребитель F/A-18 Hornet USS Gettysburg Хуситы Красное море
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Комментарии
9
Neznaika
1 час
Интересное словосочетание «дружеский огонь»
Заливщик голосовых планок
1 час
Лепс уже перевел матросам крейсера миллион за сбитый ф18?
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