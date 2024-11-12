Хуситы атаковали три американских военных корабля в Красном и Аравийском морях

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали три американских военных корабля в Красном и Аравийском морях. Об этом стало известно 12 ноября из заявления военного представителя радикальной организации Яхьи Сариа.

Под удар ракет и беспилотников попал американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца США в Красном море.

«Это было сделано в то время, как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», — сообщил Сариа. По его словам, американский авианосец должен был участвовать в предстоящих ударах по территории самого Йемена.

Сариа заверил, что действия хуситов увенчались успехом и якобы планировавшаяся атака на Йемен была сорвана. Обе атаки продолжались восемь часов.

США пока никак не прокомментировали заявления Сариа. 10 ноября силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других областях страны.