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Происшествия В РФ перед праздниками выросло число поджогов из-за действий телефонных мошенников

В РФ перед праздниками выросло число поджогов из-за действий телефонных мошенников

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25 комментариев

В течение последней недели в России в результате действий телефонных мошенников произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, в том числе офисов банков. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба «Сбера».

Случаи нападений с поджогами участились перед новогодними праздниками по всей стране: по данным банка, их количество возросло на 30% «под воздействием методов социальной инженерии».

«Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания», — говорится в заявлении банка. Подчеркивается, что особенно часто мошенники вовлекают в преступную деятельность социально уязвимых граждан, включая молодежь и пенсионеров.

Так, в Колпино за прошедшую субботу, 21 декабря, подожгли два банкомата, задержан 70-летний пенсионер, а перед этим в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. Также пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

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Поджоги Телефонные мошенники
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Комментарии
25
282493173
2 часа
все мошенники в думе окопались
Гость
2 часа
«Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, Это он про украденные Сбербанком деньги вкладчиков в девяностые?
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