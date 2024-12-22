В РФ перед праздниками выросло число поджогов из-за действий телефонных мошенников

В течение последней недели в России в результате действий телефонных мошенников произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, в том числе офисов банков. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба «Сбера».

«Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания», — говорится в заявлении банка. Подчеркивается, что особенно часто мошенники вовлекают в преступную деятельность социально уязвимых граждан, включая молодежь и пенсионеров.

Так, в Колпино за прошедшую субботу, 21 декабря, подожгли два банкомата, задержан 70-летний пенсионер, а перед этим в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь. Также пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Еще две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны.

