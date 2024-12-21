Мама не вернется? Что будет, если женщине поставят диагноз — постродовая депрессия

Источник: сгенерировано нейросетью Кандинский







Петербургская история матери, которая оставила младенца в ТРК «Порт Находка» с запиской «Мама не вернется», спровоцировала волну гневных комментариев в Интернете. Вскоре выяснилось, что постродовая депрессия была диагностировала у нее еще после рождения первого ребенка. Это меняет контекст.



Муж знал о диагнозе, но, вероятно, не заметил ухудшения состояния жены. По словам уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, сейчас решается вопрос о возвращении ребенка в семью.

Все это в очередной раз запустило виток обсуждений — как не пропустить начало постродовой депрессии, куда обращаться и не принесет ли поставленный психиатрический диагноз проблем женщине в будущем. «Фонтанка» поговорила с психологом и психиатром, который оказывает помощь женщинам с постродовой депрессией — доцентом кафедры психологии Петербургского Государственного университета путей сообщения императора Александра I, специалистом кризисной службы благотворительного фонда «Родительский мост» Ириной Кочербаевой.

— О младенце, которого мать оставила с запиской в ТРК в Петербурге, были написаны десятки новостей. Есть ли в этих сообщениях прямые указания на то, что его мама находится в состоянии постродовой депрессии?

— По новостным сообщениям ставить диагноз, конечно, нельзя. Насколько, я поняла, муж сам рассказал журналистам, что у его супруги диагностировали постродовую депрессию. Что делать, если заболел? Ну, конечно же, обращаться к доктору. Сегодня в нашем обществе стали уделять этому состоянию больше внимания. И инструменты для диагностики именно депрессивных состояний сегодня намного точнее, чем, например, в прошлом. Ещё в середине и конце прошлого века специалисты не очень хорошо понимали механизмы и причины депрессивных расстройств.

Источник: пресс-служба прокуратуры Петербурга







— Есть ли принципиальное различие между депрессией обычной и депрессией постродовой?

— Различий в том, как протекает это расстройство, нет, кроме времени начала — как следует из названия, после родов. Также бывает предродовая депрессия или депрессия беременных, и концептуально они тоже не отличаются от «обычной» депрессии. Что же касается причин возникновения этого состояния, существуют разные теории.

— Раньше, если молодая мама впадала в депрессию, говорили, что это — «гормональный сбой».

— Да, это — биологическая теория. Есть несколько подходов к тому, откуда берутся эмоции. Беременность обязательно сопровождается изменением гормонального фона, который влияет на настроение женщины. Виноватых здесь, в развитии расстройства, нет, предотвратить это каким-то образом на сегодняшний день мы пока не можем.

Существуют и чисто психологические теории. Наиболее популярная гласит, что почвой для постродовой депрессии может стать скрытый внутриличностный конфликт, который женщина не осознает. Здесь мы говорит о мамах обычных, недевиантных, которые знают, что ребенка надо любить и ухаживать за ним. В связи с беременностью и родами у женщины начинаются ограничения, она понимает, что какая-то значимая для нее сторона жизни оказывается закрыта. Но задумываться об этом женщина себе не позволяет. И у нее на почве этого внутреннего конфликта развивается депрессивное состояние.

Согласно другой теории, так может проявиться неготовность к материнству. Причем не важно, который это по счету ребенок. Женщина могла быть готова стать мамой в первый раз, а быть мамой двоих детей одновременно ей уже сложно. При этом ребенок желанный, она приняла решение о его рождении. Но за время беременности что-то случилось, и эта внутренняя готовность исчезла. Почему — надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно, готовность к родительству — это очень сложный комплекс различных психологических феноменов.

— А какова роль отца ребенка в предотвращении постродовой депрессии у матери?

— Беременная женщина, как и женщина с младенцем, эмоционально очень уязвима. Ей требуется помощь и поддержка. И не только физическая, но и эмоциональная. Помогающей фигурой может быть не только отец ребенка, но и родственники или друзья, кто угодно. Быть мамой — это на 24 часа в сутки, когда ты не можешь взять отпуск или отгул и куда-то уехать, чтобы перевести дух.

— Вы сказали, что виноватых здесь нет. Но новость о младенце из ТРК «Порт Находка» буквально открыла портал в ад — очень многие интернет-пользователи поспешили осудить мать в комментариях или предположить, что виноват отец, который не доглядел.

— А кто виноват в том, что у человека, например, сахарный диабет? Есть обстоятельства, которые могут облегчить развитие болезни, а бывают и некие врождённые склонности. Мы же не обвиняем человека со сломанной ногой в том, что он не играет в футбол со своим ребенком. Надо понимать, что депрессивное расстройство — это такая же болезнь, которая требует лечения, а не моральных оценок. У здоровья, как знают все медики и психологи, есть три функции: адаптация, развитие и социализация. Депрессия — это утрата психического здоровья. Женщина могла быть готова к рождению первого ребенка, но не смогла адаптироваться к двойному материнству.

— Насколько тяжелы могут быть последствия, если игнорировать постродовую депрессию и не обращаться к врачу?

— Как и любое депрессивное расстройство, постродовая депрессия может дойти до тяжелого психотического уровня, когда человек утрачивает контакт с действительностью.

— Как это выражается в поведении?

— Человек уходит в психоз, у него могут появляться нарушения восприятия: галлюцинации, иллюзии, вторичные нарушения мышления, бредовые идеи. Проявления могут быть разные, но все они сопряжены с плохим настроением, с ощущением малоценности или вовсе бесцельности жизни. Это обязательно сопровождается нарушением уровня активности. Человек спит очень много, у него нет сил дойти до ванной и умыться, нет сил приготовить себе еду. Часто о молодых мамах говорят: «Совсем себя запустила: волосы немытые, одежда какая-то сальная». А у нее просто нет возможности поухаживать за собой. Для нее проснуться — это уже тяжелая работа.

— Психоз, утрата психического здоровья — все это звучит очень страшно. Люди часто боятся обращаться за психиатрической помощью из опасений, что их, например, лишат водительских прав или ограничат в профессиональной деятельности. С точки зрения матери может возникать страх, что, если это состояние будет диагностировано, у нее могут отобрать ребенка. Насколько эти опасения реалистичны в случае постродовой депрессии?

— Это громадный миф, что из-за болезни у родителей отбирают детей. Болезнь — это не повод лишать родительских прав. Только если родители в силу своего диагноза не могут выполнять родительские обязанности, они могут быть лишь временно ограничены в родительских правах. Это все равно, что человек попал в аварию и впал в кому. Понятно, что в этом состоянии он не может заботиться, взять на руки, укачать, покормить. Тогда государство будет искать способы обеспечить благополучие ребенка. Но даже в этом случае речь не идет об изъятии из семьи, если у ребенка есть отец и другие родственники.

Никто же не изымает детей, если мама простудилась и лежит с высокой температурой. В случае, если женщина одинока и позаботиться о ребенке больше некому, его могут госпитализировать на время лечения матери. Если требуется очень длительное лечение, есть профессиональные замещающие семьи или госучреждения, где малыш может получить уход и заботу, пока мама выздоравливает.

— Сказанное выше — о тяжелых состояниях. Это же не значит, что, если женщина придет в поликлинику с подозрением на депрессию, ситуация развернется именно так?

— Специалист поставит психиатрический диагноз депрессивного состояния. Но это не обязательно будет означать госпитализацию или неспособность мамы продолжать уход за ребенком. Да, у нее мало сил, она не лучится счастьем. Скорее всего, ей придется принимать лекарства, которые не совместимы с грудным вскармливанием — но не более. От аллергии или, например, давления тоже необходимо принимать лекарства. Функционально заботиться о малыше она сможет: кормить, менять памперсы, укладывать спать. Какое-то время мама не будет улыбаться, зато она будет рядом с ребенком.

— Как сегодня в Петербурге происходит диагностика и лечение дородовой или постродовой депрессии у женщин? И при каких симптомах надо обязательно идти к специалисту?

— Обращаться к специалисту надо, когда у тебя жизнь вроде как в порядке, никаких катастроф не было, а ты понимаешь, что у тебя сниженное или откровенно плохое настроение без внешних причин на протяжении двух недель и более. Не ругалась ни с кем, деньги не теряла, ну вот ничего неприятного не было. Но за две недели — ни единого светлого промежутка и даже на секундочку не хотелось улыбнуться. Ты понимаешь, что у тебя появляются страхи, теряется чистота эмоций и чувств, они как будто смазанные и преимущественно плохие. То, что раньше радовало, больше радости не вызывает. А сил нет буквально ни на что: просыпаешься уже уставшей и разбитой.

Обо всем этом женщине следует рассказать терапевту или гинекологу в поликлинике. А они порекомендуют ей обратиться в психиатрическую службу по месту регистрации. Там тоже надо будет рассказать о том, как обстоят дела с настроением, аппетитом и сном. Изменение аппетита всегда сопровождает депрессивные расстройства, человек либо перестает есть вообще и буквально через силу запихивает в себя еду, либо заедает свое состояние.

Важно понимать, что обычно постродовая депрессия — это транзиторное расстройство. То есть, человек пролечился — и без каких-либо последствий выходит из этого заболевания.

— А как долго придется лечиться?

— Стандартное лечение длится от 12 до 20 месяцев.

— И это всегда сопровождается приемом препаратов?

— Чаще всего да, мы начинаем с медикаментозного лечения, чтобы как можно быстрее стабилизировать эмоциональное состояние женщины и она могла и дальше быть мамой, качественно жить и наслаждаться материнством. Наряду с препаратами часто требуется и психотерапевтическая помощь, за которой можно обратиться к врачу-психотерапевту или клиническому психологу в поликлинику, в благотворительные организации или в Центр помощи семье и детям.

— Может ли диагноз «депрессивное расстройство» в будущем как-то «аукнуться» женщине? Например, если во время развода и спора из-за детей муж принесет в суд документы о том, что у нее была постродовая депрессия.

— Депрессивное расстройство не приводит к инвалидизации человека, если нет каких-то дополнительных расстройств. Кроме того, если отец ребенка придет к лечащему врачу женщины и попросит такую справку-выписку, ему откажут, потому что речь идет о персональных данных. Женщина сама может запросить эту выписку у врача, чтобы там обязательно была прописана ее возможность выполнять родительские функции — и тогда это уже будет аргумент в ее пользу.

Депрессивные расстройства очень распространены, и множество людей с таким диагнозом продолжают вести полноценную жизнь, трудится учителями, врачами, водителями или банковскими служащими.

— А насколько сильно они распространены, стало ли их больше в последние два-три года?

— Начиная с 2020 года людей, действительно, просто накрывало различными тревожными, депрессивными, невротическими расстройствами в связи с ковидом и самоизоляцией. Это был период, когда мы все боялись, и очень сильно. Затем стали случаться тяжелые расстройства в связи с военной операцией, в которой участвует наша страна. Тем не менее, я не могу сказать, что невротических расстройств стало значительно больше, за последний год. Просто у нас, специалистов, улучшаются инструменты для выявления этих состояний, а люди чаще обращаются за помощью.

Раньше многие просто жили с этим. Хорошо или плохо? Конечно, плохо. Жизнь в таком состоянии воспринимается, как непомерная тяжесть. Психиатры прошлого писали о депрессии так: «Жизнь при депрессии — это жизнь на призрачной планете одиночества среди призраков бывших привязанностей, когда ты и сам призрак».

К сожалению, депрессивное расстройство убивает веру в то, что может быть по-другому. Поэтому задача близких, которые видят, что происходит, уговорить человека обратиться за психиатрической помощью. Потому что по закону обратиться за ней он может только сам — через недоверие и страх.