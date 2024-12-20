Водитель и пассажир подрались в автобусе в Петербурге из-за попытки сфотографировать имя

Драку в автобусе пришлось разнимать в Красногвардейском районе Петербурга поздним вечером 19 декабря. Начался конфликт с того, что одного из пассажиров едва не зажало дверями, и он попытался сфотографировать данные водителя.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, инцидент произошел в автобусе № 222 на Бестужевской улице около 23:20 19 декабря. Подрались 32-летний пассажир и водитель автобуса. В результате у первого зафиксировали несколько ссадин на голове и ушиб губы.

По словам пассажира, он садился в автобус на остановке «Проспект Маршала Блюхера / Кушелевская дорога» следом за другим человеком, но водитель не заметил его и стал закрывать двери. Чтобы не оказаться зажатым, мужчина отпрыгнул назад и упал, рассказал он «Фонтанке». Водитель автобуса заметил случившееся и открыл двери, впустив его в салон. А пассажир решил сфотографировать данные водителя, но «был остановлен агрессивной женщиной в брендированной рабочей куртке» перевозчика.

Сначала, по словам мужчины, он решил не вступать в конфликт и отошел, чтобы позвонить на горячую линию перевозчика. Когда это не удалось, он еще раз попробовал снять имя или самого водителя. Однако за того снова вступилась та же женщина. В итоге она выхватила у него телефон, и, чтобы вернуть технику, мужчина схватил ее за руку, утверждает пассажир.

Дальше ссора перешла в физическую плоскость: со слов пассажира, после возвращения телефона женщина стала его пинать и дергать за одежду. А потом водитель остановил автобус, вышел в салон и дважды ударил его по лицу. Завязалась потасовка. «Защищаясь, я повалил водителя на сиденья и стал его удерживать, дабы обезопасить себя, в этот момент женщина стояла сзади и наносила мне удары по голове. Тут вмешались другие пассажиры и растащили нас. На этом конфликт был закончен», — рассказал пассажир.

После произошедшего он самостоятельно обратился в травмпункт, чтобы снять побои, а затем написал заявление в полицию. Карточку водителя ему заснять так и не удалось.

В компании «Домтрансавто», которая обслуживает маршрут № 222, «Фонтанке» подтвердили, что конфликтная ситуация имела место, и сообщили, что водитель автобуса уволен за нарушение должностной инструкции. «Никто не пострадал. Службы не вызывались», — добавили в компании.