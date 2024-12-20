Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 13% в ноябре

Продажи автомобилей с пробегом в ноябре сократились на 13%, 20 декабря сообщило агентство «Автостат».
За последний месяц осени было куплено 524,5 тысячи легковушек — против 605,3 тысячи штук в октябре. В сравнении с прошлогодними результатами ноябрь оказался заметно продуктивнее — год к году количество покупок автомобилей с пробегом приросло на 14,5%.
Лидирующие позиции на вторичном рынке занимает LADA — их купили в ноябре 135,9 тысячи штук. Вторая по популярности — японская Toyota с продажами 52,3 тысячи автомобилей. Третье и четвертое место поделили корейские бренды Kia и Hyundai с продажами в 29,1 тысячи и 27,8 тысячи штук соответственно. На долю Nissan пришлось 23,5 тысячи штук, бренд замыкает лидерскую пятерку.
По итогам 11 месяцев 2024 года российские автолюбители приобрели 5,5 миллиона подержанных машин, это на 4,6 % больше, чем прошлогодний результат.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.