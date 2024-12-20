Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 13% в ноябре

За последний месяц осени было куплено 524,5 тысячи легковушек — против 605,3 тысячи штук в октябре. В сравнении с прошлогодними результатами ноябрь оказался заметно продуктивнее — год к году количество покупок автомобилей с пробегом приросло на 14,5%.