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Авто Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 13% в ноябре

Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 13% в ноябре

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6 комментариев

Продажи автомобилей с пробегом в ноябре сократились на 13%, 20 декабря сообщило агентство «Автостат».

За последний месяц осени было куплено 524,5 тысячи легковушек — против 605,3 тысячи штук в октябре. В сравнении с прошлогодними результатами ноябрь оказался заметно продуктивнее — год к году количество покупок автомобилей с пробегом приросло на 14,5%.

Лидирующие позиции на вторичном рынке занимает LADA — их купили в ноябре 135,9 тысячи штук. Вторая по популярности — японская Toyota с продажами 52,3 тысячи автомобилей. Третье и четвертое место поделили корейские бренды Kia и Hyundai с продажами в 29,1 тысячи и 27,8 тысячи штук соответственно. На долю Nissan пришлось 23,5 тысячи штук, бренд замыкает лидерскую пятерку.

По итогам 11 месяцев 2024 года российские автолюбители приобрели 5,5 миллиона подержанных машин, это на 4,6 % больше, чем прошлогодний результат.

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Комментарии
6
Весело вставлять
1 час
Зато у автосервисов выросли прибыли..народ ездит на клячах..потому что невозможно купить нормальный новый автомобиль..выбор между жигулятором и китайцем ..как грится выбор без выбора..тчк
Гость
47 минут
какую шерсть в России не возьми, то у неё иномарки. даже и не ясно, где они так поработали в Кебаб24, что заимели машину такую ...
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