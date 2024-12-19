Бригаду поезда, столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском, представят к наградам

Белозеров указал на профессиональные и грамотные действия бригады при эвакуации людей. Глава РЖД также предложил отметить пассажиров, которые вызвались помогать проводникам вытаскивать людей из поезда.

Днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли: одна пассажирка скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир умер в больнице. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.

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