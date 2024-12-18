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Происшествия Мощный пожар посреди Ленинского. Растёт пробка, всё в дыму

Мощный пожар посреди Ленинского. Растёт пробка, всё в дыму

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11 комментариев

На Ленинском проспекте утром 18 декабря растет пробка из-за пожара у пересечения с проспектом Народного Ополчения. Огонь охватил лазурный автобус. Фотографиями делятся очевидцы в соцсетях и присылают в редакцию «Фонтанки».

+2

Пробка, судя по «Яндексу», превышает километр.

«Автобус сгорел, 10 минут стояли на одном месте», — пишут пользователи сервиса.

Источник:

Судя по кадрам наших читателей, столб черного дыма от пожара поднялся над многоэтажными домами, дым виден из соседнего района. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. «Дотла сгорел», — написал очевидец.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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Комментарии
11
Заливщик голосовых планок
42 минуты
Голубые продолжают зажигать!
Полно Вам, батюшка
43 минуты
опять минус генерал ? или что похуже
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