Мощный пожар посреди Ленинского. Растёт пробка, всё в дыму

На Ленинском проспекте утром 18 декабря растет пробка из-за пожара у пересечения с проспектом Народного Ополчения. Огонь охватил лазурный автобус. Фотографиями делятся очевидцы в соцсетях и присылают в редакцию «Фонтанки».

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Пробка, судя по «Яндексу», превышает километр.









«Автобус сгорел, 10 минут стояли на одном месте», — пишут пользователи сервиса.

Источник: читатель «Фонтанки»

Судя по кадрам наших читателей, столб черного дыма от пожара поднялся над многоэтажными домами, дым виден из соседнего района. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. «Дотла сгорел», — написал очевидец.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.