Лазурный автобус потерял колеса на Большой Пороховской

У рейсового автобуса в Красногвардейском районе Петербурга не задался рабочий день. Во время движения по маршруту у машины отвалились два колеса.

Инцидент произошел днем 17 декабря на Большой Пороховской улице, напротив Большеохтинского кладбища, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Без двух колес остался автобус № 290. «Сперва они лежали рядом, потом водитель лазурного переднее прикрутил», — рассказал очевидец.

В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, «Фонтанке» сообщили, что автобус «Волгабас» прошел проверку технического состояния и выехал из парка в исправном виде. При движении по маршруту у машины открутились колесные гайки, и колесная пара слетела со ступицы. Никто при этом не пострадал, ДТП не случилось. На место вызвали бригаду технической службы, которая устранила проблему, после чего автобус направили в парк.

«В настоящее время проводится дополнительная проверка», — добавили в компании.