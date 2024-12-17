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Город Краснопутиловская доехала? В Петербурге начали планировать долгожданную развязку

Краснопутиловская доехала? В Петербурге начали планировать долгожданную развязку

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7 комментариев

Смольный выдал задание на проект планировки для развязки на пересечении Краснопутиловской улицы и железнодорожных путей. Там много лет ждут путепровода.

Распоряжение КГА опубликовано накануне. Комитет дает задание разработать проект планировки для нескольких объектов в одном комплексе: развязка на пересечении Краснопутиловской и железнодорожных путей перегона «Автово» — «Нарвская», сама Краснопутиловская на участке от Автовской до пр. Народного Ополчения и улица Червонного Казачества от Стачек до Краснопутиловской. Срок — до 1 декабря 2025 года, инициатор — Дирекция транспортного строительства.

Источник:

Протяженность участка Краснопутиловской по заданию — 1,3 км, из них эстакада — 685 метров, количество полос движения — от 4 до 6. Плюс два эстакадных съезда.

«Фонтанка» много раз рассказывала об огромных пробках, которые образуются на железнодорожном переезде в створе Краснопутиловской улицы. Путепровод в этом месте кочует из одной программы Смольного в другую, в том числе предлагалось строить его по концессии. Летом КРТИ заявлял, что намерен заключить контракт на проектирование до конца 2024 года.

При этом недавно администрация города заявила о приоритетном перечне из пяти путепроводов. Развязки на Краснопутиловской в нем нет. Подробнее о том, какие адреса в него попали и будет ли проезд платным, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
9
Devis
32 минуты
Очередная станция метро? Такая же судьба постигнет?
AndrewBarsik
31 минута
В Усть-Славянке тоже и задание выдавали и планировать начинали расширение дороги, а дороги как не было, так и нет. Вот и вынуждены жертвы градостроительного преступления проталкиваться по двухполосной дороге между тридцатиэтажных громад, вплотную примыкающих к ней.
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