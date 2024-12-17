Краснопутиловская доехала? В Петербурге начали планировать долгожданную развязку

Смольный выдал задание на проект планировки для развязки на пересечении Краснопутиловской улицы и железнодорожных путей. Там много лет ждут путепровода.

Распоряжение КГА опубликовано накануне. Комитет дает задание разработать проект планировки для нескольких объектов в одном комплексе: развязка на пересечении Краснопутиловской и железнодорожных путей перегона «Автово» — «Нарвская», сама Краснопутиловская на участке от Автовской до пр. Народного Ополчения и улица Червонного Казачества от Стачек до Краснопутиловской. Срок — до 1 декабря 2025 года, инициатор — Дирекция транспортного строительства.

Источник: КГА







Протяженность участка Краснопутиловской по заданию — 1,3 км, из них эстакада — 685 метров, количество полос движения — от 4 до 6. Плюс два эстакадных съезда.

«Фонтанка» много раз рассказывала об огромных пробках, которые образуются на железнодорожном переезде в створе Краснопутиловской улицы. Путепровод в этом месте кочует из одной программы Смольного в другую, в том числе предлагалось строить его по концессии. Летом КРТИ заявлял, что намерен заключить контракт на проектирование до конца 2024 года.