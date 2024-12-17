Косово, гайки, авторские права. Из-за Парка Дружбы прокуратура внесла представление Центру комплексного благоустройства

Прокуратура внесла представление в адрес Центра комплексного благоустройства из-за проблем с благоустройством Парка Дружбы во Фрунзенском районе, стало известно «Фонтанке» 17 декабря. Местные жители попросили также проверить качество игрового оборудования и не завышена ли его цена.

По данным «Фонтанки», претензии прокуратуры связаны с ошибками на стенде с названиями европейских стран. На них было обнаружено название непризнанного Россией государства Косово (по конституции Сербии, это ее территория) и ошибочное название Боснии и Герцеговины.

Результаты проверки в том, что касается закупочных цен и качества благоустройства, не раскрываются. Напомним, общая стоимость контракта на благоустройство Парка Дружбы составила 463 млн рублей. После скандала с ошибками на столбе с названиями стран местные жители обратили внимание на стоимость отдельных элементов. Так, по смете, круговые скамейки с изображениями полушарий Земли по центру обошлись в 26 млн рублей каждое, а столбы — в 2,2 млн рублей.

Прокуратура вынесла представление Центру комплексного благоустройства, поскольку именно он был заказчиком работ. Ведомство будет контролировать устранение нарушений.

Кроме этого, как стало известно «Фонтанке», к благоустройству имеют вопросы производители оборудования для детских площадок и элементов благоустройства. Так, считает украденными свои авторские решения ООО «Тайга. Детские площадки» из Екатеринбурга.

«Часть изделий, установленных в Парке Дружбы, до степени смешения похожи на наши серийные изделия. Очень досадно видеть, что бюджетные деньги тратятся на откровенные подделки с непонятным качеством и с еще более непонятной ситуацией относительно соблюдения требований безопасности. Сейчас, в первую очередь, компетентным органам необходимо выяснить: безопасна ли эксплуатация установленного игрового оборудования, чтобы ни один ребенок не пострадал от игры на контрафактных изделиях. У нас были случаи, когда подделки после их установки демонтировались из-за несоблюдения требований ГОСТ по безопасности. Я думаю, это будет достаточным уроком для нерадивых производителей», — поделился с «Фонтанкой» руководитель компании Вячеслав Кобелев.

Действительно, если сравнить объекты из каталога компании с визуализацией проекта благоустройства и результатом работ — иногда совпадает и внешний вид, и название элемента. Например, очевидно совпадение элементов благоустройства из серий «Тетрис», «Сигма» и «Руса». В коллекции «Тайги» есть и гонги, и язычковый барабан, визуально похожие на такие же элементы, установленные в Парке Дружбы. Похожим образом спроектированы и качели, с использованием брёвен. Есть аналогичные конструкции из деревянных столбиков.

Разработкой проекта благоустройства Парка Дружбы занималась компания «Нескучный С-Дизайн» (на сегодня переименована в «Орион-проект СПб» на фоне внесения в чёрный список по госконтрактам компании «Нескучный сад»).

«Мы ни с кого ничего не копировали. Впервые слышу про такую компанию. Сейчас очень много неправдивой информации в СМИ», — сказала «Фонтанке» представитель, бенефициар «Орион-проект СПб» Светлана Плюшкевич.

Подрядчик, который непосредственно реализует благоустройство, ООО «Сириус» (в прошлом ГК «Триумф») не ответил на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации.

Бывший глава МО № 72 во Фрунзенском районе Павел Швец ранее обратил внимание на неудовлетворительное состояние оборудования в Парке Дружбы. Некоторые элементы он назвал опасными и сообщил об этом главе комитета по благоустройству Сергею Петриченко. Подведомственный комитету Центр комплексного благоустройства отчитывался о заключении контракта на оценку соответствия оборудования в Парке Дружбы техническим регламентам.

На сегодня работы в парке не приняты. По данным ЕИС «Закупки», подрядчику оплатили 163,6 из 462,9 млн рублей. Разработка проекта благоустройства обошлась бюджету в 12,8 млн рублей.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию комитет по благоустройству.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержании бывшего директора Центра комплексного благоустройства и его заместителя по делу о взятках.