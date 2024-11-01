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Общество В деле о взятках в Центре комплексного благоустройства появились новые деньги и люди. Сумма взятки выросла до 2,8 млн рублей

В деле о взятках в Центре комплексного благоустройства появились новые деньги и люди. Сумма взятки выросла до 2,8 млн рублей

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В уголовном деле против бывшего руководства Центра комплексного благоустройства 1 ноября выяснились новые подробности. Теперь в документах фигурирует сумма не в полмиллиона, а в 2,8 млн рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга перед избранием меры пресечения для Игоря Бея — бывшего заместителя директора Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса.

Бей и Белоус были задержаны после обысков 30 октября. За неделю до этого Белоус уволился из Центра комплексного благоустройства по собственному желанию, а Бея уволили по настоянию губернатора Александра Беглова еще в августе. Как сообщают в пресс-службе судов, дело в отношении экс-чиновников квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Ранее назывались более «мягкие» варианты: ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере) и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки в крупном размере). Оба обвиняемых дали признательные показания.

31 октября, накануне суда по мере пресечения для Андрея Белоуса, стали известны подробности обвинения. Сообщалось, что экс-чиновникам вменяют взятку в 500 тысяч рублей, которую они якобы выпросили у подрядчика, выигравшего подряды на поставку установку дорожных ограждений — ООО «Стрит Профф». По актуальной на тот момент версии следствия, инициировал получение взятки Игорь Бей, он же выступил посредником в передаче денег.

1 ноября выяснились новые подробности дела. Как сообщает пресс-служба судов, Бей и Белоус перед тем, как получить взятку, определили, что она должна составлять 4% от общей суммы выполненных работ по госконтрактам. Одним из посредников в передаче взятки от ООО «Стрит Профф» в итоге выступил, как утверждается, гендиректор ООО «СевДорСтрой» Александр Ефимов. Его компания была подрядчиком «Стрит Профф».

По актуальным данным следствия, на 1 января 2024 года «Стрит Профф» получил за исполнение госконтрактов 69,8 миллиона рублей. Таким образом, необходимый размер взятки составил 2,8 миллиона рублей. Представитель компании перечислил эти деньги своему подрядчику — ООО «СевДорСтрой». И уже его директор якобы передал 2,8 миллиона рублей Игорю Бею в ходе четырех встреч. Тот, по данным следователей, сам разделил взятку на две части: передал своему руководителю, Игорю Белоусу, 1,8 миллиона рублей, а миллион оставил себе.

Избрание меры пресечения ожидается сегодня, 1 ноября. Следствие планирует запросить для него домашний арест. Аналогичная мера уже назначена для Андрея Белоуса.

Оба экс-чиновника работали в Центре комплексного благоустройства с 2022 года, а до этого занимали менеджерские должности в ГУДП «Центр». Бей был начальником управления, а Белоус — начальником отдела дорожного надзора.

Ранее «Фонтанка» показывала, как прошел суд с участием Андрея Белоуса.

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