Интеллект оправдывает возраст. «Фонтанка» задала петербуржцам вопросы из школьной программы и выяснила, кто умнее

Источник: «Фонтанка.ру»

«Молодежь хорошая. Просто она не изучает надлежащим образом ни географию, ни литературу», — обвинил и зумеров, и систему школьного образования глава СПЧ Валерий Фадеев на недавнем совещании по правам человека. А «Фонтанка» решила это проверить — под атаку вопросов из школьной программы попали и молодые петербуржцы, и поколение постарше. Посмотрите, кто оказался умнее и причем тут возраст и ЕГЭ.

Что возмутило главу СПЧ?

На недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с Владимиром Путиным долго обсуждали школьников — между ядерной доктриной и смертной казнью. И пришли к неутешительному выводу — современная молодежь ничего толком и не знает. Что еще более удручающе — она в этом не виновата. Валерий Фадеев заявил, что нынешние выпускники сосредоточены только на тех предметах, которые будут сдавать на ЕГЭ. Так что в старшей школе дети делают упор на поступление, а знания по непрофильным дисциплинам забываются быстрее, чем старшеклассники успевают их закрепить.

При этом Валерий Фадеев подчеркнул, что ЕГЭ — это «стержень образовательной системы», который устраняет коррупцию при поступлении в вузы. «У ЕГЭ есть очевидные плюсы — одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны», — заявил он. Так что от ЕГЭ отказываться пока не собираются, но проблема остается — молодежь не знает географию и литературу. Подтверждают результаты опроса.

На вопрос: «Куда впадает река Волга?» из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили: «Каспийское море» только 18%, в то время как среди старшего поколения правильный ответ знают 60-70%. Те же 18% из молодежи знают, что такое Кузбасс. Проверяли зумеров и на знание литературы — спросили, кого же убил Чичиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». И снова печальные цифры — ответ: «Никого» дали всего 7% юных респондентов. Среди старшего поколения сюжет поэмы помнят 22%.

«Фонтанка» решила проверить, оправданны ли нападки на молодежь. Так что редакция устроила юным петербуржцам проверку и сравнила их результаты с ответами старших.

«Отцы и дети» написал Толстой, а судьбу Герасима предсказал еще Жириновский

«Фонтанка» «погоняла» прохожих по школьному списку литературы. Начинали с простого — как называется произведение, где крепостной утопил собаку? Судя по ответам, над смертью пушистой Муму плакали всем Петербургом. А один из респондентов даже вспомнил речь Владимира Жириновского в защиту утопленной:



— Вот негодяй! Просто изверг. Как говорил Жириновский, помните, на заседании? Ну как можно утопить собаку? Барышня ему приказала. Кто после этого глухонемой-то? Убийца.

Но если «Муму» читали все, то с другим произведением того же автора в Петербурге проблемы. На вопрос: «Кто написал роман „Отцы и дети“?» добрая половина ответила неправильно, причем прямую зависимость от возраста в этом случае проследить не вышло. Респонденты и постарше, и помладше приписывали роман то Ф. М. Достоевскому, то Л. Н. Толстому. Либо же прямо признавались в своем незнании и глубоко раскаивались.

Серьезные сложности начались, когда очередь дошла до вопроса с подвохом — того самого, на основании которого Валерий Фадеев заключил, что молодежь нынче книгу в руки-то и не брала. Кого убил Чичиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»? Напоминаем — никого. Ограничился, как сейчас говорят, аферизмом или «скамом» и не прибил даже Собакевича. Но внимательно Гоголя читали всего два человека, остальные Чичикова оклеветали. Тот в ложных воспоминаниях петербуржцев и помещиков убил, и «кого-то, кто к его девушке пытался свататься». Но был ответ и философский — Чичиков никого не убивал, кроме себя самого.

Знают ли петербуржцы географию?

Знают, но заметно хуже, чем литературу. У петербуржцев нет проблем с европейскими столицами — административный центр Венгрии назвали почти все. Кстати, особенно уверенно отвечала молодежь. А уже с делением территории пошли сложности — Гренландию отдавали то Швейцарии, то Канаде, то Великобритании, а родной Дании она досталась всего в паре ответов.

С географией собственной страны петербуржцам пришлось совсем не просто. На вопрос: «Куда впадает Волга?» верно отвечала в основном молодежь, которая еще недавно рисовала контурные карты, и пенсионеры. Миллениалы утверждали, что Волга впадает в Балтийское или Черное море. Один из респондентов ответил — «в озеро». Определить самую длинную реку в России тоже оказалось тяжело — многие называли Волгу и Енисей. Длина последней часто указывается в диапазоне от 3 400 до 5 500 км — в зависимости от того, какие притоки включаются в расчет, но основная длина реки, измеряемая от ее истока до устья, все же составляет около 3 487 км. Так что самая длинная река в России — Лена, 4 400 км от гор Сибири до Северного Ледовитого океана.

Зато с водоемами покрупнее все просто — самый большой океан в мире петербуржцы определили почти безошибочно. Всего один раз проскочил вариант «Атлантический», но спишем его на статистическую погрешность.

«Мы просто две блондинки»

Пожалуй, самая интересная часть таких опросов — как его участники оправдывают свои неправильные ответы. Примечательно, что и молодежь, и поколение постарше ссылались на возраст: то «школа была очень давно», то «да я только из школы выпустился».

Одна из опрошенных после заваленной географии привела весомый аргумент — уже 36 лет в России не живу, так что с реками на исторической родине на Вы. Две молодые девушки, не лишенные самоиронии, сказали: «Мы просто две блондинки». А уже взрослый мужчина добавил:

— А вы знаете, мне это не приносит никакой пользы. Знаю я или не знаю. Главное, чтобы жить было хорошо.

И кто победил?

В опросе «Фонтанки» с небольшим отрывом все же выиграло поколение постарше. Особенно легко люди старше сорока лет справлялись с вопросами по литературе: один из респондентов, Гафур, рассказал, что в молодые годы избегал «литературных чтений», но с возрастом пристрастился. Так что Маниловы, Ларины и Ростовы не пылятся в памяти со школьных времен, а как раз наоборот — пока еще остаются свежим воспоминанием. Тем не менее, Гафур все же считает, что в Советском Союзе образованной молодежи было больше, чем сейчас.

— Ну а так — зависит от человека. Если у него есть желание самообразовываться, то он будет это делать, если нет — то будет ходить пить пиво, — заключил он.

С ним согласились и опрошенные помладше — нападки на молодежь неоправданны, но есть те вещи, которые действительно чаще знают люди более старшего возраста. В силу другого образования, молодости без интернета, когда вся информация под рукой, и жизненного опыта. А одна из респонденток гордо привела в пример своего внука: в 15 лет он очень много читает, никогда не страдал от проблем с русским языком да и к точным наукам тянется.

— И в окружении его такие же ребята. Играют в настольные игры, которые, как я считаю, развивают. Поэтому, знаете, очень много зависит от того, кто в какой среде воспитывается. Вокруг меня, например, умные молодые люди, — с улыбкой говорит она.

О системе ЕГЭ от тех, кто его сдавал, отзывы неоднозначные. Молодая девушка рассказала «Фонтанке», что и не застала то время, когда экзамена еще не было. «На меня это не очень положительно повлияло. У меня был очень сильный стресс, когда я готовилась. Возможно, и стоит сдавать такие экзамены, но точно не в такой напряженной обстановке», — подчеркнула она. Тем временем ее ровесник заявил, что «весь 11-й класс бухал», к ЕГЭ подготовился за неделю и поступил на бюджет. К слову, почти на все вопросы он ответил правильно — в том числе и про злополучного Чичикова.

А вчерашние школьники на вопрос: «Так кто же умнее?» ответили — нынешняя молодежь еще не выросла, чтобы делать о ней какие-то выводы. «Наше поколение рано судить, не судите нас еще», — заключил один из опрошенных.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»