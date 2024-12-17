В России в 2025 году начнутся испытания системы «свой-чужой» для дронов. Трекер для БПЛА разработали в Петербурге

В России в 2025 году начнутся испытания испытания системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 17 декабря сообщает издание «Ведомости».

Тестированием системы «свой-чужой» займется оператор государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс» — АО «Глонасс». Испытания пройдут в Калужской области. Система впервые объединит 7–8 технологий российских компаний, ранее протестированные по отдельности. Так, например, спутниковый трекер для установки на БПЛА был разработан в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

В рамках пилотного проекта систему испытают при одновременном полете нескольких десятков дронов в небе.

Ранее Ростех заявил о создании миниатюрной системы «свой-чужой» для идентификации беспилотников. Изделие весом около 150 граммов, с энергопотреблением 100 милливольт, которое позволяет интегрировать опознаватель в гражданские и специальные дроны, представили еще в прошлом году на выставке «Электроника России».