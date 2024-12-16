В районе прорыва трубы на улице Маршала Захарова ограничили движение. На восстановительные работы уйдут сутки

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» уже работают на месте прорыва трубы на улица Маршала Захарова. Для ликвидации дефекта на участке дороги ограничили движение, а также отключили отопление в ряде домов. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании 16 декабря.

Сейчас бригады «Теплосети» приступили к устранению поврежденного участка. Движение на улице Маршала Захарова — от проспекта Маршала Жукова до улицы Десантников — ограничили. На восстановительные работы планируется потратить сутки. Дома, ближайшие к месту прорыва, пока остались без тепла. Горячую воду не отключали.

«В 2025 году в рамках реконструкции тепловой сети по улице Маршала Захарова стартуют проектно-изыскательские работы. Завершение строительно-монтажных работ на данном участке запланировано на 2027 год», — уточнили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга». До того, как начнется реконструкция, на улице установят акустические датчики. Они измеряют уровень шума. «Данные о состоянии трубопроводов передаются специалистам для анализа состояния трубопровода и принятия решения о необходимости превентивного ремонта», — заключили в компании.

Участок улицы Маршала Захарова залило горячей водой примерно в 16 часов 16 декабря. В конце ноября трубу прорвало на этой же улице у дома № 50. Тогда трех человек госпитализировали с легкими ожогами.