Водителя, с матом требовавшего дорогу у «скорой» на Вербной, арестовали

Нецензурная брань в адрес водителя скорой помощи в Приморском районе Петербурга потянула на мелкое хулиганство. После публикации видео спорщиком заинтересовалась полиция.

Сотрудники полиции установили личность автомобилиста, который ругался с водителем «скорой» во дворе дома 12 по Вербной улице, сообщили 10 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 33-летний уроженец Таджикистана. По данным главка, мужчина, двигаясь по дворовому проезду, препятствовал встречному автомобилю медиков со включенными световыми сигналами, а свое недовольство ситуацией выражал матом в адрес водителя «скорой».

Инцидент заснял на видео очевидец. Он уточнял, что машина медиков стояла у подъезда с включенными «мигалками», а водитель легковой хотел проехать через двор. Вместе с ним ругаться вышла пассажирка. До драки дело не дошло: водитель «скорой» подвинулся вперед, и легковая смогла протиснуться.

Как рассказали в главке, в 7 часов утра 10 декабря водителя легковой машины задержали по месту жительства в одном из соседних домов и доставили в отдел для разбирательства. В отношении него возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве, а материалы направили в суд.

Сегодня же Приморский районный суд Петербурга рассмотрел дело. Мужчине назначили наказание в виде 5 суток административного ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.