Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 767мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Водителя, с матом требовавшего дорогу у «скорой» на Вербной, арестовали

Водителя, с матом требовавшего дорогу у «скорой» на Вербной, арестовали

1 692
2 комментария

Нецензурная брань в адрес водителя скорой помощи в Приморском районе Петербурга потянула на мелкое хулиганство. После публикации видео спорщиком заинтересовалась полиция.

Сотрудники полиции установили личность автомобилиста, который ругался с водителем «скорой» во дворе дома 12 по Вербной улице, сообщили 10 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 33-летний уроженец Таджикистана. По данным главка, мужчина, двигаясь по дворовому проезду, препятствовал встречному автомобилю медиков со включенными световыми сигналами, а свое недовольство ситуацией выражал матом в адрес водителя «скорой».

Инцидент заснял на видео очевидец. Он уточнял, что машина медиков стояла у подъезда с включенными «мигалками», а водитель легковой хотел проехать через двор. Вместе с ним ругаться вышла пассажирка. До драки дело не дошло: водитель «скорой» подвинулся вперед, и легковая смогла протиснуться.

Как рассказали в главке, в 7 часов утра 10 декабря водителя легковой машины задержали по месту жительства в одном из соседних домов и доставили в отдел для разбирательства. В отношении него возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве, а материалы направили в суд.

Сегодня же Приморский районный суд Петербурга рассмотрел дело. Мужчине назначили наказание в виде 5 суток административного ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Суд Дорожный конфликт
Лайк
LIKE13
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
мы ещё не начинали!
2 минуты
почему не в окопе это тело? и подругу в полевой госпиталь немедленно.
Гость
10 минут
Они видимо слышал про таджика, которого с 2019 задержать не могут и на днях снова отпустили. Но не фартануло, не тот таджик...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ТОП 5
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50