В подмосковном Пушкино прогремел взрыв на складе. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших

В Подмосковье произошел взрыв на складе в городе Пушкино. К вечеру 9 декабря из-под завалов извлекли тела двух погибших, сообщает МЧС России.
ЧП произошло на территории промышленной зоны в поселке Лесной. В результате взрыва, причины которого выясняются, в здании начался пожар, а стены частично обрушились.
На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь пожарных машин. Из-под завалов достали тела погибших мужчины и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются — под завалами могут оставаться люди.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователи и криминалисты начнут осматривать место происшествия после окончания разбора завалов.
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