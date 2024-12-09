В подмосковном Пушкино прогремел взрыв на складе. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших

В Подмосковье произошел взрыв на складе в городе Пушкино. К вечеру 9 декабря из-под завалов извлекли тела двух погибших, сообщает МЧС России.

Источник: МЧС России

ЧП произошло на территории промышленной зоны в поселке Лесной. В результате взрыва, причины которого выясняются, в здании начался пожар, а стены частично обрушились.

На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь пожарных машин. Из-под завалов достали тела погибших мужчины и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются — под завалами могут оставаться люди.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователи и криминалисты начнут осматривать место происшествия после окончания разбора завалов.