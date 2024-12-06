Неприятная неожиданность в Сирии, майдан по-грузински и тайна серебристого чемодана Олафа Шольца стали темами общественно-политических ток-шоу на российском телевидении, которые вышли в эфир в первую неделю декабря.

Обзор телепередач федеральных каналов 6 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» . Авторы «Коробки передач» отмечают, что, какой бы вопрос ни стоял на повестке — Башар Асад ли, военный переворот (точнее его попытка) в Южной Корее или отставка французского правительства , — собеседники то и дело вспоминали Украину и происходящие вокруг нее события.

В конце ноября боевики террористических формирований начали наступление на подконтрольные Дамаску территории, быстро захватили их бóльшую часть, в том числе крупнейший город Сирии Алеппо .

Новая серия протестных акций вспыхнула в Грузии после заявления властей о том, что до 2028 года страна не будет вести переговоры о вступлении в ЕС.