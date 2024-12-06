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Власть Fontanka.Digital «Неприятная неожиданность». Как на ТВ оценивают «сирийский капкан» и при чем тут Украина

«Неприятная неожиданность». Как на ТВ оценивают «сирийский капкан» и при чем тут Украина

1 333
3 комментария
Источник:

Неприятная неожиданность в Сирии, майдан по-грузински и тайна серебристого чемодана Олафа Шольца стали темами общественно-политических ток-шоу на российском телевидении, которые вышли в эфир в первую неделю декабря.

Обзор телепередач федеральных каналов 6 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Авторы «Коробки передач» отмечают, что, какой бы вопрос ни стоял на повестке — Башар Асад ли, военный переворот (точнее его попытка) в Южной Корее или отставка французского правительства, — собеседники то и дело вспоминали Украину и происходящие вокруг нее события.

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Кстати! Подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online»

В конце ноября боевики террористических формирований начали наступление на подконтрольные Дамаску территории, быстро захватили их бóльшую часть, в том числе крупнейший город Сирии Алеппо.

Новая серия протестных акций вспыхнула в Грузии после заявления властей о том, что до 2028 года страна не будет вести переговоры о вступлении в ЕС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл 2 декабря в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а после заявил, что Берлин не даст разрешения на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России.

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Комментарии
3
266138465
23 минуты
Ходят нехорошие слухи, что и с Сирией великого многоходовочника тоже надули......
Сила в Правде!!
22 минуты
конец подкрался к многомаху. хе-хе.
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