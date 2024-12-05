Шольц: Берлин не даст разрешение Киеву использовать Taurus против России

Берлин не будет предоставлять Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России и не планирует поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт 5 декабря «Коммерсантъ» .

«Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же относится и к крылатым ракетам», — сказал Шольц, выступая в бундестаге.

«Я по-прежнему буду делать все для предотвращения эскалации войны между Россией и НАТО», — подчеркнул он.

В середине ноября газета The New York Times сообщила , что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России, это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

2 декабря Олаф Шольц встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал помощь на 650 млн евро, включая танки Leopard 1, ударные беспилотники и зенитные ракетные комплексы Iris-T. Отправку немецких военнослужащих на Украину он исключил. 15 ноября Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также в ноябре он побеседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом.