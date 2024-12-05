Шольц: Берлин не даст разрешение Киеву использовать Taurus против России

Берлин не будет предоставлять Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России и не планирует поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт 5 декабря «Коммерсантъ».
«Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же относится и к крылатым ракетам», — сказал Шольц, выступая в бундестаге.
«Я по-прежнему буду делать все для предотвращения эскалации войны между Россией и НАТО», — подчеркнул он.
В середине ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России, это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
2 декабря Олаф Шольц встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал помощь на 650 млн евро, включая танки Leopard 1, ударные беспилотники и зенитные ракетные комплексы Iris-T. Отправку немецких военнослужащих на Украину он исключил. 15 ноября Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также в ноябре он побеседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом.