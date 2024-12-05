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Власть Шольц: Берлин не даст разрешение Киеву использовать Taurus против России

Шольц: Берлин не даст разрешение Киеву использовать Taurus против России

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6 комментариев

Берлин не будет предоставлять Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России и не планирует поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт 5 декабря «Коммерсантъ».

«Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же относится и к крылатым ракетам», — сказал Шольц, выступая в бундестаге.

«Я по-прежнему буду делать все для предотвращения эскалации войны между Россией и НАТО», — подчеркнул он.

В середине ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России, это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

2 декабря Олаф Шольц встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал помощь на 650 млн евро, включая танки Leopard 1, ударные беспилотники и зенитные ракетные комплексы Iris-T. Отправку немецких военнослужащих на Украину он исключил. 15 ноября Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также в ноябре он побеседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Олаф Шольц Украинский конфликт Германия
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Комментарии
6
GOLDEN HORSE
46 минут
Да-да. Оружие давать не будем,но Украина обязана увеличить призыв и мобилизацию! А не вместе ли вы с Путиным,Запад? А?
GOLDEN HORSE
40 минут
У Украины было собственное дальнобойное вооружение,которое утилизировали в 2010-11 годах под гарантии Запада о защите территориальной целостности. Примерно как с ЯО в 1994. Но если там был меморандум,который особо ни к чему не обязывает,то в 2011 Запад гарантировал защиту Украины. И что в итоге ?!
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