Парламент Франции принял вотум недоверия правительству Барнье. Кабинет должен уйти в отставку

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов выразили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, поддержав инициативу левых и крайне правых партий. Кабинет теперь должен уйти в отставку. Об этом 4 декабря сообщает Le Monde.

Для принятия решения требовалось минимум 289 голосов. За вынесение вотума недоверия проголосовал 331 депутат из 574.

Барнье и его кабинет, вероятнее всего, останутся исполнять обязанности, пока президент Франции Эммануэль Макрон будет искать нового премьера: после внеочередных выборов в июле на это ушло 50 дней.

Это первый подобный случай с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье проработал на своем посту всего 90 дней и стал самым недолговечным премьером Франции, помимо того, что был самым пожилым.

Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты оппозиционной левой коалиции «Новый народный фронт» и представители крайне правой партии «Национальное объединение». Причиной стало то, что Мишель Барнье одобрил бюджет на следующий год без согласования с парламентом.